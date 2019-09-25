栗战书对哈萨克斯坦进行正式友好访问

人民网努尔苏丹9月25日电（记者周翰博） 应哈萨克斯坦议会上院议长纳扎尔巴耶娃和下院议长尼格马图林邀请，全国人大常委会委员长栗战书21日至25日对哈萨克斯坦进行正式友好访问，在努尔苏丹会见首任总统纳扎尔巴耶夫和总统托卡耶夫，与纳扎尔巴耶娃、尼格马图林分别举行会谈，与总理马明共同出席相关活动。会见中，哈方领导人对新中国成立70周年表示热烈祝贺，栗战书对此表示感谢。

会见纳扎尔巴耶夫时，栗战书首先转达了习近平主席的亲切问候。他说，中哈是搬不走的好邻居、最可信赖的朋友和伙伴。中哈建交27年来，在两国领导人的战略引领和推动下，中哈关系实现了从睦邻友好到互为永久全面战略伙伴、从打造利益共同体到构建命运共同体的历史性跨越，成为国家间关系的典范。双方要增进政治互信，深化全方位互利合作，让中哈合作广泛惠及两国和两国人民。中方对哈未来发展充满信心，将一如既往支持哈方走符合本国国情的发展道路。纳扎尔巴耶夫表示，中国是哈的好朋友，中国的发展对哈至关重要。深化对华合作，符合两国共同利益。继续巩固和发展哈中关系，始终是哈对外政策的优先方向。哈方看好中国发展前景，相信中国一定能够实现伟大复兴的宏伟目标。

会见托卡耶夫时，栗战书转达了习近平主席的良好祝愿。他说，哈萨克斯坦是丝绸之路经济带的首倡之地。双方要按照习近平主席同总统先生共同确立的发展中哈永久全面战略伙伴关系的新定位，不论国际和地区形势如何变化，都要始终相互尊重、信任、支持，成为彼此发展振兴的战略支撑。要深化发展战略对接，全面加强产能、能源、农业、互联互通、金融、跨境电商、高新技术、教育、体育、文化、旅游方面的合作交流，推进务实合作迈上新台阶。托卡耶夫高度评价中国经济社会发展取得的伟大成就。他说，哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，永远是中国的友好邻邦。中国在维护全球安全与稳定方面，发挥着关键作用。“一带一路”倡议对哈意义重大，愿同中方一道深化各领域合作，加快落实双边协议，取得更多务实成果，促进共同发展和地区繁荣稳定。

与纳扎尔巴耶娃和尼格马图林会谈时，栗战书说，中哈政治互信水平高，务实合作领域广，都处于发展关键阶段。两国立法机构要按照双边关系的新定位，落实好两国元首达成的重要共识，为国家关系发展提供法律和政策保障。要推动商签新版中哈投资保护协定，简化过境通关、劳务许可等手续，用法治营造良好投资环境。纳扎尔巴耶娃说，当今世界充满风险和挑战，哈中加强合作的重要意义尤为凸显。要继续建设好哈中友谊大厦，不断提升合作质量。尼格马图林表示，愿同中方互学互鉴立法、监督经验，密切在多边议会组织中的协调配合，为促进哈中关系发挥更大作用。

访问期间，栗战书与马明共同出席了中国建设银行阿斯塔纳分行开业仪式和阿斯塔纳国际金融中心介绍会，积极评价国际金融中心建设取得的成绩，鼓励中心金融机构切实加强合作，积极参与和服务“一带一路”建设。

栗战书还参观了世博园主场馆、国家博物馆等。

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