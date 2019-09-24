栗战书出席第四届欧亚国家议长会议并作主旨发言

人民网努尔苏丹9月24日电（记者周翰博）第四届欧亚国家议长会议24日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。全国人大常委会委员长栗战书出席会议开幕式并作主旨发言。

栗战书说，当今世界正处于百年未有之大变局。合作还是对抗？开放还是封闭？互利共赢还是零和博弈？关乎各国利益，关乎人类前途命运。习近平主席对此作出了明确回答，提出构建人类命运共同体的主张，推动建设新型国际关系，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展；提出共建“一带一路”倡议，打造各国共同发展的机遇之路、繁荣之路。

栗战书指出，欧亚大陆是世界上面积最大、人口最多、发展最迅速、前景最广阔的大陆，欧亚各国利益与共、安危与共。欧亚各国需要携手努力，加强对话、信任、合作，促进和平、稳定、繁荣。栗战书提出四点建议：一是加强沟通协商，尊重各国自主选择的发展道路，弘扬伙伴精神，求同存异，扩大共识，增进政治互信；二是拓展经贸合作，促进贸易和投资自由化便利化，推动世界经济开放、包容、普惠、平衡、共赢发展；三是密切人文交流，推动文化、教育、旅游、体育、媒体、青年等领域合作，促进民心相通；四是深化立法机构交往，落实好国家领导人达成的重要共识，助力国家关系发展，为深化欧亚合作增添亮点、提供保障。

栗战书说，今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，中国各族人民在中国共产党的领导下，顽强拼搏、不懈奋斗，书写了人类发展史上的奇迹。中国的发展，是和平的发展，我们珍惜和平、维护和平，与各国平等相待、和睦相处，反对以大压小、以强凌弱、以富欺贫；中国的发展，是合作的发展，我们重信守义、互利共赢，把中国发展同世界各国发展紧密联系在一起，决不做损人利己、以邻为壑的事情；中国的发展，是开放的发展，我们坚持打开国门搞建设，积极参与经济全球化进程，不搞封闭排他的小圈子。

栗战书表示，中国是欧亚大陆的一员，视欧亚国家为重要合作伙伴。我们愿推动共建“一带一路”同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议对接，秉持共商、共建、共享原则，促进全方位互联互通，实现共建“一带一路”高质量发展，让合作成果更好惠及欧亚各国人民。

本届欧亚国家议长会议的主题是“大欧亚：对话、信任和伙伴关系”，来自65个国家和14个国际组织的代表，包括50多位议长、副议长参加会议。

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