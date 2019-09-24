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习近平会见伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪

2019年09月24日08:38  来源：人民网－人民日报
 

　　9月23日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪。
　　新华社记者 黄敬文摄

　　本报北京9月23日电 （记者李伟红）国家主席习近平23日在人民大会堂会见伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪。

　　习近平指出，中伊传统友谊深厚。去年双方共同庆祝两国建交60周年。今年是新中国成立70周年。在新的历史起点上，中方愿同伊方一道，推动中伊战略伙伴关系不断迈上新台阶。

　　习近平强调，中方坚定支持伊方为维护国家主权、独立、统一、领土完整所作的努力，反对任何外部势力干涉伊拉克内政。中方祝贺伊拉克取得反恐战争重大胜利，愿继续积极支持和帮助伊方开展反恐和重建，实现国家长治久安和发展。

　　习近平强调，中国是参与伊拉克经济重建最早、时间最长、项目分布最广、领域最多的国家。即便在伊拉克安全形势最严峻时期，中国企业依然坚守在伊拉克。中方愿加强共建“一带一路”同伊方重建规划对接，在石油、基础设施建设等领域推进双方合作。中伊都是文明古国，双方要积极开展人文交流。希望伊方继续采取强有力措施，确保在伊中方机构和人员的安全。中方愿同伊方加强安全执法合作。

　　习近平强调，当前中东海湾局势复杂敏感。有关各方要保持冷静克制，在相互尊重基础上，通过对话、谈判等和平方式妥善解决彼此矛盾分歧，共同维护地区和平和稳定。中方愿同包括伊方在内的有关各方保持沟通。

　　阿卜杜勒—迈赫迪热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。他表示，中国坚定维护国家主权、独立和民族尊严，取得巨大发展成就。在当今世界格局中，中国是维护世界和平、稳定、和谐的一个重要支柱。伊拉克历经战争与内乱，由衷感谢中国对伊反恐和重建给予的宝贵支持。伊方愿在共建“一带一路”框架内深化两国各领域务实合作。伊方积极致力于缓和地区紧张局势，避免战争，愿同中方加强沟通协调。

　　杨洁篪、何立峰等参加会见。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月24日 01 版）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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