李克强同伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪举行会谈

9月23日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同来华进行正式访问的伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪举行会谈。这是会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为阿卜杜勒—迈赫迪举行欢迎仪式。

新华社记者 王 晔摄

本报北京9月23日电 （记者李伟红）国务院总理李克强9月23日晚在人民大会堂同来华进行正式访问的伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪举行会谈。

李克强表示，中伊同为文明古国，两国友好交往源远流长。建交以来，两国关系保持健康稳定发展。中方支持伊方为恢复国家安全稳定、推进经济社会重建和民生改善所作努力，愿同伊方深化政治互信，拓展各领域务实合作，密切人文交流，推动中伊战略伙伴关系实现更大发展。

李克强指出，中方愿积极参与伊国内重建，保持双方长期稳定的能源伙伴关系，扩大产能、制造业、农业等领域合作，助力伊经济多元发展，实现互利双赢。中方愿将“一带一路”倡议同伊方重建规划更好衔接，支持中国企业积极参与伊基础设施建设，希伊方采取有力措施确保中方机构和人员安全。

阿卜杜勒—迈赫迪表示，当前伊中关系处于最好水平。伊经历了战争苦难，正在重建家园。中国是爱好和平、崇尚合作的国家。伊方愿同中方加强在经贸、基础设施建设、能源、人文等领域的合作，推动两国关系取得更大发展。

会谈后，两国总理共同见证了双边经济技术、金融、人文等领域多个合作文件的签署。

会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为阿卜杜勒—迈赫迪举行欢迎仪式。

全国政协副主席刘奇葆，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等出席有关活动。

当日下午，阿卜杜勒—迈赫迪前往天安门广场，向人民英雄纪念碑敬献花圈。

《 人民日报 》（ 2019年09月24日 02 版）

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