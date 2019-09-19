李克强会见俄罗斯总统普京

当地时间9月18日下午，国务院总理李克强在莫斯科克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。

新华社记者 刘 彬摄

本报莫斯科9月18日电 （记者吴焰、张慧中、屈佩）国务院总理李克强当地时间9月18日下午在莫斯科克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。

李克强首先转达习近平主席对普京总统的诚挚问候。李克强表示，中俄互为最大近邻，今年适逢两国建交70周年。前不久，两国元首一致同意将中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。我此访同梅德韦杰夫举行中俄总理第二十四次定期会晤，全面规划两国各领域交往与合作，取得诸多新成果。中俄关系保持健康稳定发展，不仅有利于双方，有利于地区，也有利于世界。中方愿同俄方持续巩固友谊，深化合作，加强交往，维护以联合国为核心的国际体系和以世界贸易组织规则为基础的多边贸易体制，这对促进世界发展繁荣与和平稳定具有重要意义。

李克强指出，中俄合作前景广阔。中方愿将“一带一路”倡议同欧亚经济联盟更好衔接，推动双边贸易规模和质量同步提升。中国正在进一步扩大开放，市场潜力巨大，将为包括俄罗斯在内的各国企业带来更多机遇。希望双方坚持相互扩大开放，放宽投资和市场准入，为两国企业创造更多合作机会，使中俄务实合作在新时代创造出更多丰硕成果，更好造福两国人民。

普京祝贺新中国成立70周年。他表示，对华关系是俄外交优先方向。建交70年来，俄中关系与合作取得显著成就，两国发展成为新时代全面战略协作伙伴。俄中关系是国际关系中的重要稳定因素。此次俄中总理定期会晤达成许多新成果，有力推进了两国务实合作。俄方愿将自身发展战略更好对接“一带一路”倡议，不断扩大双方贸易规模，促进共同发展。

当日下午，李克强在莫斯科红场向俄罗斯无名烈士墓献花圈。

国务院副总理孙春兰、胡春华，国务委员兼外交部长王毅参加上述活动。

李克强是在成功举行中俄总理第二十四次定期会晤后，乘专机自圣彼得堡抵达莫斯科的。李克强总理夫人程虹，国务院副总理孙春兰、胡春华，国务委员兼外交部长王毅等陪同人员同机抵达。

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