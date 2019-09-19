李克强与梅德韦杰夫共同会见记者

本报圣彼得堡9月17日电 （记者吴焰、张慧中、屈佩）国务院总理李克强当地时间9月17日下午在圣彼得堡与俄罗斯总理梅德韦杰夫共同会见记者。

两国总理积极评价第二十四次中俄总理定期会晤成果。李克强表示，今年是中俄建交70周年。当前形势下，两国关系保持健康稳定发展，符合双方共同利益，也有利于为人类文明进步谋福祉。中俄务实合作呈现全方位、宽领域、高水平的特点。双方在能源等传统领域合作取得新突破，在跨境电商、科技创新等新兴领域合作不断呈现新亮点。希望双方积极探讨深化炼化一体化合作，增加能源合作的附加值，助力双边贸易额翻番目标如期实现。中俄都支持多边主义和自由贸易。中国正在进一步扩大开放，制造业已全面放开，欢迎俄罗斯企业抓住机遇，积极赴华投资兴业。两国应通过扩大对外开放和相互开放，更好实现互利共赢，共同发展。用好明后年中俄科技创新年契机，挖掘合作潜力，推动科技创新合作升级。

梅德韦杰夫表示，当前俄中全面战略协作伙伴关系进入新时代，双方保持紧密对话沟通，各领域务实合作取得新成果。此次会晤期间，双方签署了一系列合作协议，涉及广泛领域。俄方愿同中方一道努力，将双方合作重点从传统能源领域向高科技领域拓展，不断为俄中新时代全面战略协作伙伴关系注入新动力。

孙春兰、胡春华、王毅参加上述活动。

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