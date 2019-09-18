李克强与俄罗斯总理梅德韦杰夫共同会见记者

新华社圣彼得堡9月17日电（记者吕传忠 胡晓光）国务院总理李克强当地时间9月17日下午在圣彼得堡与俄罗斯总理梅德韦杰夫共同会见记者。

当地时间9月17日下午，国务院总理李克强在圣彼得堡与俄罗斯总理梅德韦杰夫共同会见记者。 新华社记者 殷博古 摄

两国总理积极评价第二十四次中俄总理定期会晤成果。李克强表示，今年是中俄建交70周年。当前形势下，两国关系保持健康稳定发展，符合双方共同利益，也有利于为人类文明进步谋福祉。中俄务实合作呈现全方位、宽领域、高水平的特点。双方在能源等传统领域合作取得新突破，在跨境电商、科技创新等新兴领域合作不断呈现新亮点。希望双方积极探讨深化炼化一体化合作，增加能源合作的附加值，助力双边贸易额翻番目标如期实现。中俄都支持多边主义和自由贸易。中国正在进一步扩大开放，制造业已全面放开，欢迎俄罗斯企业抓住机遇，积极赴华投资兴业。两国应通过扩大对外开放和相互开放，更好实现互利共赢，共同发展。用好明后年中俄科技创新年契机，挖掘合作潜力，推动科技创新合作升级。

梅德韦杰夫表示，当前俄中全面战略协作伙伴关系进入新时代，双方保持紧密对话沟通，各领域务实合作取得新成果。此次会晤期间，双方签署了一系列合作协议，涉及广泛领域。俄方愿同中方一道努力，将双方合作重点从传统能源领域向高科技领域拓展，不断为俄中新时代全面战略协作伙伴关系注入新动力。

孙春兰、胡春华、王毅参加上述活动。

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