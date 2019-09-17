当地时间9月16日，应俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫邀请，国务院总理李克强乘专机抵达圣彼得堡普尔科沃机场，对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第二十四次定期会晤。

新华社记者 黄敬文摄

本报圣彼得堡9月16日电 （记者吴焰、张慧中、屈佩）应俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫邀请，国务院总理李克强当地时间9月16日下午乘专机抵达圣彼得堡普尔科沃机场，对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第二十四次定期会晤。

李克强专机抵达时，俄方在机场为李克强举行隆重的欢迎仪式。军乐队高奏中俄两国国歌。两国国旗迎风飘扬。李克强在俄罗斯政府高级官员陪同下检阅了仪仗队。

李克强总理夫人程虹、国务委员兼外交部长王毅等陪同人员同机抵达。先期抵达圣彼得堡参加中俄总理定期会晤的国务院副总理孙春兰、胡春华到机场迎接。中国驻俄罗斯大使张汉晖也到机场迎接。

李克强表示，今年是中俄建交70周年。前不久，习近平主席成功访问俄罗斯，两国关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系，开启了两国关系更高水平、更大发展的新阶段。我期待通过此次中俄总理定期会晤，推动两国全方位务实合作取得新成果，进一步充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵，更好造福两国人民。

李克强指出，在当前国际形势发生复杂深刻变化、世界经济下行压力加大的背景下，中方愿同俄方加强在国际事务中的协调合作，共同捍卫多边主义和自由贸易，共同为完善全球治理、打造开放型世界经济、维护地区乃至世界的和平发展繁荣贡献力量。

访俄期间，李克强将同梅德韦杰夫举行总理定期会晤、签署联合公报、见签两国合作文件并共同会见记者，还将会见普京总统。

本报北京9月16日电 （记者张慧中）应俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫邀请，国务院总理李克强16日上午乘专机离开北京，赴圣彼得堡对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第二十四次定期会晤。

李克强总理夫人程虹、国务委员兼外交部长王毅等陪同人员同机离京。

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 01 版）

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