“少林雄风”专场演出在加纳举行

人民网阿克拉9月12日电（姜宣、侯瑞） 为庆祝中华人民共和国成立70周年，落实2018年中非合作论坛北京峰会成果，促进中加文化交流，9月10日，由郑州文化交流团组织的“少林雄风”专场演出在加纳国家大剧院隆重举行。加纳第一夫人瑞贝卡·阿库福—阿多，性别、儿童与社会保障部长辛蒂娅·默里森，工程与住房部长塞谬尔·阿塔·阿齐亚，大阿克拉省省长伊斯梅尔·阿谢蒂，通讯部副部长乔治·阿齐亚，国家文化委员会主任埃德娜·尼阿美等加方高官及社会各界人士、驻加外交使团、中资机构、华人华侨等1200多人观看了演出。

王世廷介绍了中国武术的历史和意义，并表示，目前，超过200个国家和地区的民众在学习中国功夫，中国功夫正成为中华文明与其他文明交流互鉴的重要内容和促进世界人民相知相通的重要平台。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。中加友谊源远流长，历久弥坚。中方愿与加方继续深化人文交流，促进民心相通，传承传统友谊，夯实两国友好的民意基础，为推动中加关系不断向前发展作出不懈努力。

辛蒂娅对郑州文化交流团访加演出表示热烈欢迎，感谢中国政府多年来对加纳的无私帮助，愿意传承加中传统友谊，进一步深化加中文化交流，为推动加中关系作出积极贡献。

演出开始前，郑州文化交流团还开展剪纸、工艺品等“非物质文化遗产”展示展演活动。剪纸艺术传承人袁升科现场为第一夫人剪侧影，作为礼物赠送第一夫人。第一夫人连连称赞中国剪纸艺术“太神奇了”。

此次演出由中国文化和旅游部和驻加纳使馆主办，郑州市文化广电和旅游局承办。来自塔沟武校的25名武术演员表演了少林兵器、绝技、禅拳、气功等少林功夫，他们技艺高超，演出高潮迭起，动作时而惊险刺激、刚劲生猛，时而舒适缓慢、行云流水，体现了中国功夫刚柔并济，内外兼修的独特魅力。加纳阿德希巴艺术团中场表演了传统舞蹈。现场观众反响强烈，掌声和叫好声不断响起。

演出结束后，中外观众纷纷与演员交流合影，并现场学习少林功夫，久久不愿离去。加纳观众表示非常喜欢少林功夫，通过观看演出感受了中国文化的魅力，欢迎更多的中国文化艺术团来加纳演出。

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