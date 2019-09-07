李克强与默克尔共同会见出席中德对话论坛2019年会议的两国代表

9月6日，国务院总理李克强在北京人民大会堂与德国总理默克尔共同会见出席中德对话论坛2019年会议的两国代表。 新华社记者 丁林 摄

新华社北京9月6日电（记者白洁）国务院总理李克强9月6日中午在人民大会堂与德国总理默克尔共同会见出席中德对话论坛2019年会议的两国代表。

李克强表示，中德对话论坛成立十年来，同两国政府间合作机制形成互补效应、犄角之势，跨越了两国制度、文化、发展水平的差异，寻求双方共同利益和合作点，不仅对促进中德关系发展，而且对增进两国务实合作与人民福祉都发挥了特殊作用。中德都是世界主要经济体，中国是世界最大发展中国家，德国是世界重要发达国家和制造业强国。我们之间相互开放，合作的空间很大，人员交流不断增加。中德两国政府积极支持对话论坛就6大领域提出的合作建议，愿为双方开展合作创造有利条件。双方确定的事情，要一件一件办，逐个领域推进，不断积累成果，期待明年论坛年会收获更多硕果。

默克尔表示，德中对话论坛提出的6大领域合作建议十分重要，有助于促进两国关系发展。应对气候变化、促进可持续发展、创建智慧城市、处理老龄化问题等是两国面临的共同挑战，也为双方拓展合作提供了新机遇。德中两国各界可以互学互鉴，相互促进，实现共同发展。

来自中德两国政、商、学界代表60余人出席。

王毅、万钢、何立峰等参加上述活动。

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