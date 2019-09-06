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习近平会见德国总理默克尔

2019年09月06日20:22  来源：新华社
 

　　新华社北京9月6日电（记者 刘华）国家主席习近平6日在北京会见德国总理默克尔。

　　习近平指出，当前，我们正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代，单边主义、保护主义严重威胁世界和平稳定，任何国家都不能独善其身。中德作为两个负责任大国，比以往任何时候都需要加强战略沟通、协调和合作，携手应对人类面临的共同挑战。这不仅对中德两国，对世界都愈显重要。双方要坚持相互尊重、对话协商，尊重彼此发展道路，照顾各自核心利益，做平等对话、互利合作、交流互鉴的战略伙伴。

　　习近平强调，要把中德合作的蛋糕做得更大。你这次访华双方达成不少经贸合作成果，证明中方扩大开放说到做到。中国市场足够大，而且随着发展会越来越大，将给德国和世界各国带来更多新机遇。中德汽车产业合作就是两国互利共赢的很好例子。双方应保持开放前瞻意识，在自动驾驶、新能源汽车、智能制造、人工智能、数字化和5G等新兴领域加强合作，共同培育和开拓未来市场。中方正在加快开放金融和服务业，欢迎德方投资。你还将赴武汉访问。欢迎德国企业参与长江经济带建设。要厚植人文和民意基础，争取两国民众特别是年轻人广泛参与和支持中德关系发展。要共同展现责任担当，维护国际公平正义，捍卫自由贸易和多边主义，在气候变化、对非合作等方面加强合作。

　　默克尔表示，德中对话合作广泛深入，中国是德国最大贸易伙伴。两国合作正沿着更好的方向发展。德国很高兴能够分享中国扩大开放政策成果，愿继续加大对华投资，拓展合作领域，促进人文交流。单边主义、保护主义也给德国带来不利影响。各方应致力于通过对话协商妥善解决分歧和摩擦。德方愿本着多边主义、自由贸易精神，同中方加强在国际事务中的沟通协调。德方愿为欧中关系发展发挥建设性作用。

　　双方还就当前的重大国际问题深入交换了意见，达成了广泛共识。

　　王毅、何立峰等参加会见。

(责编：燕勐、杨牧)
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