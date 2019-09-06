构建东北亚能源互联网 推动能源转型与可持续发展

人民网符拉迪沃斯托克9月6日电（记者张晓东）9月4日至6日，2019第五届东方经济论坛在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行，论坛围绕“加快经济增长的新方案”“创造营商条件”“远东与亚太地区：发展合作潜力”“提升生活质量的新方案”四个主题展开，俄罗斯总统普京等多国元首和领导人出席。

全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚出席该论坛，并分别在“俄罗斯与欧亚经济联盟在亚太地区：加强商业关系一体化关键因素和前景”与“能源的跨越发展：效率、创新、环境可持续性”两场主题分论坛上发言。他表示全球能源互联网将实现电网跨国跨洲互联，打造全新能源体系，助力人类可持续发展，呼吁各方携手建设东北亚能源互联网，促进区域能源互联互通与一体化发展。

刘振亚表示，全球能源互联网是能源生产清洁化、配置广域化、消费电气化的现代能源体系，实质就是“智能电网+特高压电网+清洁能源”。构建全球能源互联网，将推动能源发展理念创新、技术创新和产业创新，全方位提高能源系统效率效益。在开发环节，统筹不同国家和地区资源差、时区差、季节差，实现水、风、光等清洁能源互补互济、高效利用。在配置环节，发挥特高压输电远距离、大容量、低损耗的优势，实现能源高效配置。在消费环节，推动能源消费向电为中心转变，提高终端用能效率。

“东北亚能源互联网是全球能源互联网的重要组成部分，对促进东北亚地区可持续发展具有重要意义。”刘振亚表示，俄罗斯远东、蒙古和中国东北、华北等地区清洁能源资源十分丰富，中日韩三国能源市场空间巨大，充分发挥资源与市场互补优势，将促进俄罗斯、蒙古等国清洁能源大规模开发、大范围配置，为中国、日本、韩国、朝鲜等国提供清洁电力供应，实现各国合作共赢。

据了解，全球能源互联网发展合作组织成立于2016年3月，这是由中国发起成立的首个能源领域国际组织，旨在全方位宣传和推动全球能源互联网建设，服务人类社会可持续发展。

近年来，东北亚能源互联网建设已取得阶段性进展。2016年3月，中、韩、日、俄四国企业签署东北亚电力互联合作备忘录，共同推进东北亚电网互联，目前中-韩联网项目已完成预可研工作。2018年10月，全球能源互联网发展合作组织在北京发布《东北亚能源互联网规划研究报告》，为构建东北亚能源互联网，拓展区域基础设施建设、能源等领域合作提供了行动路线图。2019年4月，蒙古国总统巴特图勒嘎到访全球能源互联网发展合作组织北京总部，表示蒙古国支持推动东北亚电网互联互通，正在积极与相关国际组织、银行等开展合作，共同推动项目规划与建设，力争联网工程早日落地。

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