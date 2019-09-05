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习近平致信祝贺中国外文局成立70周年强调

不断提升国际传播能力和水平 更好向世界介绍新时代的中国

2019年09月05日08:07  来源：人民网－人民日报
 

　　贺 信

　　值此中国外文局成立70周年之际，我谨向你们表示热烈的祝贺！向辛勤工作在国际传播一线的中国外文局全体干部职工，向关心支持中国国际传播事业的外国专家和友人，致以诚挚问候！

　　70年来，中国外文局对外全面宣介中国发展变化，积极促进中外友好交流，为讲好中国故事、传播好中国声音发挥了重要作用。新形势下，中国同世界的联系日益紧密。希望中国外文局以建局70周年为新的起点，把握时代大势，发扬优良传统，坚持守正创新，加快融合发展，不断提升国际传播能力和水平，努力建设世界一流、具有强大综合实力的国际传播机构，更好向世界介绍新时代的中国，更好展现真实、立体、全面的中国，为中国走向世界、世界读懂中国作出新的更大的贡献。

　　习近平 

　　2019年9月4日 

　　（新华社北京9月4日电） 

　　

　　新华社北京9月4日电 在中国外文局成立70周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，向辛勤工作在国际传播一线的中国外文局全体干部职工，向关心支持中国国际传播事业的外国专家和友人，致以诚挚问候。

　　习近平在贺信中指出，70年来，中国外文局对外全面宣介中国发展变化，积极促进中外友好交流，为讲好中国故事、传播好中国声音发挥了重要作用。

　　习近平强调，新形势下，中国同世界的联系日益紧密。希望中国外文局以建局70周年为新的起点，把握时代大势，发扬优良传统，坚持守正创新，加快融合发展，不断提升国际传播能力和水平，努力建设世界一流、具有强大综合实力的国际传播机构，更好向世界介绍新时代的中国，更好展现真实、立体、全面的中国，为中国走向世界、世界读懂中国作出新的更大的贡献。（贺信全文另发）

　　4日上午，庆祝中国外文局建局70周年座谈会在京举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在会上宣读习近平的贺信并讲话。他说，习近平总书记的贺信，体现了党中央对外宣工作的高度重视，对中国外文局的期望和嘱托，要发扬优良传统、坚持守正创新、担当使命责任，把习近平新时代中国特色社会主义思想传得更广更深更远，在讲好新时代中国故事、推动交流互鉴、促进民心相通上展现新的作为。

　　中国外文局负责人和专家、青年职工、外籍员工代表发言。

　　中国外文局前身是成立于1949年10月1日的中央人民政府新闻总署国际新闻局。经过70年发展，目前中国外文局在14个国家和地区设有26家驻外机构，每年以40余种文字出版4000余种图书、以13个文种编辑34本期刊，书刊发行到世界180多个国家和地区，网络受众遍及世界各地。

　　《 人民日报 》（ 2019年09月05日 01 版）

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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