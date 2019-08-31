李克强会见菲律宾总统杜特尔特

本报北京8月30日电 （记者王迪）国务院总理李克强8月30日下午在人民大会堂会见菲律宾总统杜特尔特。

李克强表示，菲律宾是中国的友好近邻和在东南亚的重要合作伙伴，两国传统友谊源远流长。过去三年，两国关系在转圜、巩固的基础上沿着健康轨道前行。昨天，习近平主席同总统先生举行会见，规划两国关系未来发展。中菲之间的共同利益远大于分歧。我们愿同菲方在相互尊重、平等互利基础之上，将“一带一路”倡议同菲方“大建特建”规划更好对接，推动两国关系与合作持续平稳健康发展，更好造福两国和两国人民。

李克强指出，当前南海局势总体稳定，南海沿岸各国和平相处。中方始终抱着最大的诚意，愿同菲方和东盟国家共同努力，争取在菲律宾担任中国—东盟关系协调国期间达成“南海行为准则”（COC），推进海上油气开发，维护好南海和地区的和平稳定，彰显地区国家有能力妥善处理有关问题。

杜特尔特表示，菲方高度赞赏菲中基于传统友谊的良好关系，两国高层往来频繁，对话沟通畅通，务实合作稳步前行。菲方愿同中方进一步拓展经贸、人文等交流与合作，推动两国全面战略合作关系发展，使双方人民实实在在获益。菲律宾永远不会同中国对抗。作为中国—东盟关系协调国，菲方愿同中方及东盟国家共同努力，积极推进COC磋商，争取在我任期内达成。菲方愿同中方推进海上油气共同开发。西方国家不是COC谈判方，不应阻碍地区国家的努力。

王毅参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年08月31日 01 版）

(责编：刘洁妍、杨牧)