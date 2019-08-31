习近平出席2019年国际篮联篮球世界杯开幕式

8月30日晚，国家主席习近平在北京水立方出席2019年国际篮联篮球世界杯开幕式。

新华社记者 黄敬文摄

本报北京8月30日电 （记者杜一菲）国家主席习近平30日晚在北京水立方出席2019年国际篮联篮球世界杯开幕式。

19时55分，习近平和国际篮联主席穆拉托、秘书长扎格克里斯以及正在中国访问的菲律宾总统杜特尔特一同步入水立方奥林匹克大厅。全场观众起立鼓掌，热情欢呼。

在现场观众倒计时的呼声中，开幕式开始。热情奔放的篮球少年上演活力四射的《我为篮球狂》。32个身着篮球服的少年儿童依次亮相，一一展现印有32个参赛国元素的篮球。

全场观众起立，奏唱中华人民共和国国歌，五星红旗冉冉升起。

国际篮球联合会主席穆拉托在致辞中表示，2019年篮球世界杯是历史上办赛城市最多、规模最大、最受关注的一届赛事。他高度评价并衷心感谢中方精心的筹备工作。相信本届篮球世界杯一定会成功、精彩。

应穆拉托的邀请，习近平主席宣布：2019年国际篮联篮球世界杯开幕！

现场升起国际篮联会旗和2019年国际篮联篮球世界杯赛事旗帜。

本届篮球世界杯吉祥物“梦之子”一声哨响，拉开“梦的畅想曲”文艺演出的帷幕。

京剧与钢琴合鸣《天行健 人自强》。青年歌唱家齐唱《向梦想出发》。古琴演奏《众人力无不胜》，诠释共生共荣的东方哲学。叶沙篮球队唱响《壮志在我胸》，歌颂16岁的篮球少年叶沙去世后捐献出人体器官，受捐者组建篮球队为叶沙圆梦的故事。来自五大洲的篮球青年以及中国的艺术家们也献上了精彩的节目。

中国篮球协会主席姚明护送本届世界杯冠军奖杯入场。代表8个比赛举办城市的篮球少年依次宣示：“中国准备好了！”孩子们唱起《加油！篮球》，表达对本届篮球世界杯的美好祝福。

丁薛祥、孙春兰、杨洁篪、蔡奇、王毅等出席上述活动。

国际篮联篮球世界杯是国际篮联主办的世界最高水平的国家队级篮球赛事，每4年举办一届。2019年世界杯决赛阶段比赛将于8月31日至9月15日在中国举行。

《 人民日报 》（ 2019年08月31日 01 版）

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