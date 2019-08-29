习近平接受外国新任驻华大使递交国书

新华社北京8月28日电 国家主席习近平28日下午在人民大会堂接受10国新任驻华大使递交国书。

8月底的北京，秋高气爽。人民大会堂北门外，礼兵整齐分列，号手吹响迎宾号角。新任驻华使节们陆续抵达，沿着红地毯拾级而上，进入北京厅，依次向习近平递交国书。习近平同他们握手并合影留念。这10位新任驻华大使是：马里驻华大使达科、莱索托驻华大使塞特纳尼、巴基斯坦驻华大使哈什米、卡塔尔驻华大使杜希米、澳大利亚驻华大使傅关汉、津巴布韦驻华大使切东多、爱沙尼亚驻华大使温康德、马来西亚驻华大使努西尔万、马尔代夫驻华大使阿兹玛、几内亚驻华大使杜尔。

习近平欢迎各国使节来华履新。习近平指出，中国高度重视发展同各国友好关系，愿同各国增进政治互信，深化务实合作，共建“一带一路”，造福各国人民。中国政府将为各国使节履职提供便利和支持，希望使节们为深化中国同各国友谊、推动双边关系发展发挥积极作用。

使节们转达了各自国家领导人对习近平的亲切问候，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价新中国成立70年来取得的辉煌成就以及为世界和平发展事业作出的巨大贡献。他们表示，各国期待同中国加强交往与合作，将积极参与共建“一带一路”。他们对出使中国深感荣幸，将为推动各自国家同中国双边关系发展作出积极努力。

习近平还接受了新任联合国系统驻华协调员罗世礼递交委任书。习近平强调，中国支持多边主义，支持联合国发挥更大作用。

王毅参加上述活动。

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