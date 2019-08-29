习近平会见乌兹别克斯坦总理

8月28日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见乌兹别克斯坦总理阿里波夫。

新华社记者 姚大伟摄

新华社北京8月28日电 （记者杨依军）国家主席习近平28日在人民大会堂会见乌兹别克斯坦总理阿里波夫。

习近平请阿里波夫转达对米尔济约耶夫总统的诚挚问候。习近平指出，中乌关系不断实现跨越式发展，关键在于双方始终遵循睦邻友好、互惠互助精神，始终坚持相互尊重、平等互利原则，始终奉行世代友好、共同发展理念。发展中乌全面战略伙伴关系符合两国和两国人民的根本利益，我对此高度重视。很高兴得知你这次来华共同主持召开中乌政府间合作委员会第五次会议取得积极成果。只要两国关系保持在正确的轨道上，双方确定的各项合作目标一定能实现。

习近平强调，中乌双方要继续推进高质量共建“一带一路”，加强国家发展战略对接，利用好跨境公路、铁路，密切互联互通，拓展经贸、投资、高新技术、能源等领域合作，打造人文合作新亮点。中方愿扩大进口乌优质农产品，欢迎乌兹别克斯坦作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会。双方要合力打击“三股势力”和贩毒等跨国有组织犯罪，为地区安全和两国发展提供保障。

习近平强调，中国绝不走历史上其他国家国强必霸的老路，中华民族的复兴是为中国人民谋幸福，也将为世界和平和人类进步作出更大贡献。中方愿同乌方加强在国际事务中的协调配合，维护两国共同利益，维护多边主义，促进国际关系民主化。中乌双方要同上海合作组织其他成员国一道，增强命运共同体意识，提升各领域合作水平，推动本组织进一步发展，造福地区各国人民。

阿里波夫转达米尔济约耶夫总统对习近平主席的诚挚问候和崇高敬意。米尔济约耶夫总统热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，衷心祝愿在习近平主席领导下，中国更加繁荣富强，早日实现民族复兴伟业。

阿里波夫表示，中国是乌方最亲密和最可靠的邻居和伙伴。乌方将同中方一道，坚定落实两国元首达成的重要共识。米尔济约耶夫总统指定乌方设定专门机构，同中方对接发展战略，积极推进“一带一路”合作，扩大民间和人文交流，深化两国传统友谊。乌方坚定支持中方维护国家主权、安全和统一，愿积极配合中方打击“三股势力”。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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