李克强同乌兹别克斯坦总理举行会谈

8月27日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同来华进行正式访问的乌兹别克斯坦总理阿里波夫举行会谈。这是会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为阿里波夫举行欢迎仪式。

新华社记者 殷博古摄

本报北京8月27日电 （记者王迪）国务院总理李克强27日下午在人民大会堂同来华进行正式访问的乌兹别克斯坦总理阿里波夫举行会谈。

李克强表示，中乌拥有历史悠久的传统友谊。建交以来，两国在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，中乌关系与合作不断取得新进展。习近平主席同米尔济约耶夫总统多次成功会晤，推动两国关系不断迈上新台阶。中方高度重视中乌关系，愿同乌方密切高层往来，促进贸易投资自由化便利化，加强在国际地区事务中的沟通协调，为本地区实现持久和平、稳定与繁荣增添动力。

李克强指出，中乌经济互补性强，务实合作前景广阔。中方愿将“一带一路”倡议同乌方发展战略相衔接，深化产能、互联互通、农业等领域合作，确保双方能源合作的稳定性。中方愿继续扩大双边贸易规模，进口符合中国市场需求的乌特色产品，支持有实力的中国企业按照市场规则和商业原则赴乌投资兴业，希望乌方营造良好营商环境。我们愿同乌方促进文化、旅游、高校等方面的合作，夯实两国友好的民意基础。

阿里波夫祝贺新中国成立70周年。他表示，中国发展取得了举世瞩目的成就，为地区和世界稳定繁荣作出了积极贡献。乌中双方保持高水平战略对话，务实合作不断深入，双边贸易、投资稳步增长，人文交流方兴未艾，在国际地区问题上密切协作。乌方愿继续深入参与共建“一带一路”，深化各领域合作，欢迎中方企业扩大对乌投资，推动两国关系迈上更高水平。

会谈后，两国总理共同见证了多项双边合作文件的签署。

会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为阿里波夫举行欢迎仪式。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席刘奇葆，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等出席有关活动。

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 01 版）

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