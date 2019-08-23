李克强会见出席中日韩外长会的韩国外长和日本外相

本报北京8月22日电 （记者杜一菲）国务院总理李克强8月22日上午在人民大会堂会见来华出席中日韩外长会的韩国外长康京和、日本外相河野太郎。

李克强祝贺中日韩外长会成功举行。他表示，今年是中日韩合作启动20周年。三国地缘相近，人文相通，经济互补性强，合作潜力巨大。在当前世界经济不稳定不确定性继续上升、全球经济贸易下行压力增大背景下，中日韩加强合作不仅有利于自身发展，也将为地区和世界经济发挥“稳定器”和“推进器”作用。中方高度重视中日韩合作，愿同韩方、日方一道，推动三国合作向更高层次迈进。

李克强指出，中日韩合作取得很大发展，重要性和必要性还将进一步凸显。三国应当维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，争取早日达成全面、高水平的中日韩自贸协定，促进贸易和投资自由化便利化。共同推动科技创新，共享发展机遇和创新成果。共同促进发展繁荣，推进东亚合作。共同维护地区和平稳定，为政治解决朝鲜半岛问题、实现半岛无核化和地区持久和平作出积极贡献。密切人员往来，增进人民之间相互了解，夯实三国合作的民意基础。

康京和表示，此次韩中日三国外长会取得积极成果，对三方下一步合作进行规划。韩方期待年内在华举行的三国领导人会议取得成功，为地区和平稳定与发展作出贡献。韩中关系发展良好，韩方对韩中未来合作充满信心。

河野太郎表示，日中韩三国外长就面向未来、开展务实合作达成广泛共识。日方愿同中韩密切配合，确保年内领导人会议取得圆满成功。日中两国高层交往密切，各领域合作持续深入。日方愿同中方一道，推动两国关系长期健康稳定发展。

王毅参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 02 版）

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