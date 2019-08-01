习近平同哥伦比亚总统杜克举行会谈

7月31日，国家主席习近平在北京人民大会堂同哥伦比亚总统杜克举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为杜克举行欢迎仪式。

新华社记者 李学仁摄

本报北京7月31日电 （记者赵成）国家主席习近平31日在人民大会堂同哥伦比亚总统杜克举行会谈。

习近平指出，40年前，哥伦比亚政府审时度势，作出同中国建交的决定，总统先生的父亲是当时政府成员，坚定拥护这一决策，见证了两国关系起航时刻。今天中哥关系发展的接力棒传到你和我手上。这次你专程访华，以实际行动表明你积极致力于深化中哥传统友好和互利合作，我对此高度赞赏。中方愿同哥方围绕建交40周年这一重要节点，共同规划未来发展蓝图，推动中哥关系迈上新台阶。

习近平强调，中哥要密切高层交往，交流治国理政经验，深化政治互信，增进相互理解、相互支持。中方将继续支持哥伦比亚推进和平进程和冲突后重建。要深挖双边务实合作潜力，巩固传统领域合作，开拓新领域合作。中方欢迎哥方参与共建“一带一路”，实现两国发展战略对接。要推进司法、人文等领域交流合作，拉近民心距离，夯实友好基础。要共同维护以联合国为核心的现行国际体系，推进全球治理体系变革，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

习近平指出，拉美和加勒比国家拥有巨大发展潜力和广阔前景，是国际格局中不可忽视的重要力量。中方一贯尊重拉美人民自主选择发展道路的权利，支持拉美加快一体化进程，通过对话协商妥善处理委内瑞拉等地区问题，维护地区和平稳定。中方愿继续发挥劝和促谈作用，愿同哥方保持沟通。中拉合作本质上属于南南合作范畴，完全基于相互尊重、平等互利、合作共赢、开放包容的原则。中方愿同拉方推进中拉论坛机制建设，共建中拉命运共同体。

杜克表示，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。我十分钦佩习近平主席的卓越领导力和重要国际影响力，希望学习中国的治国理政经验。哥中两国即将迎来建交40周年，我希望通过此访推动两国关系进一步发展，促进两国在经贸、能源、基础设施、互联互通、数字经济、创意产业等领域合作，欢迎中国企业赴哥投资。相信每一个中哥双边合作项目都将是对哥伦比亚和平进程的支持，都将助力哥经济社会发展。习近平主席提出的“一带一路”倡议对促进世界互联互通和国际合作具有重大意义，哥方愿积极参与共建，期待通过两国发展战略对接，更好指引两国未来合作。哥方重视并希望中方在国际和地区事务中继续发挥建设性作用，愿同中方保持沟通。哥方愿为推动拉中关系发展作出积极努力。

会谈后，两国领导人共同见证了多项双边合作文件的签字仪式。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为杜克举行欢迎仪式。杨洁篪、张春贤、汪永清、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年08月01日 01 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)