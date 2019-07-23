习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会在巴库举行

新华社巴库7月22日电（记者李铭）习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会22日在阿塞拜疆首都巴库举行，阿塞拜疆新阿塞拜疆党（下称新阿党）副执行书记库尔班雷主持，新阿党、阿议会及智库媒体120余名代表参加。

库尔班雷高度评价新中国成立近70年来，特别是中共十八大以来取得的伟大成就，高度赞赏中国在国际事务中奉行的公平正义立场。习近平新时代中国特色社会主义思想坚持以人民为中心，同阿两代阿利耶夫总统秉持的“国家服务人民”理念相通。新阿党与中国共产党同为执政党，都肩负着相似的历史使命，愿进一步深化两党友好合作，研究借鉴中共成功经验。

阿方参会代表表示，中国特色社会主义进入新时代不仅对中国，也对世界意义重大。习近平新时代中国特色社会主义思想和中共治党治国理政成功经验，为阿方推进国家治理提供深刻启示和宝贵借鉴，值得包括阿方在内的国际社会和各国政党深入研究。

中共中央对外联络部部长宋涛出席研讨会并作主旨演讲。他强调，习近平新时代中国特色社会主义思想系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义，怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题。有习近平新时代中国特色社会主义思想的指导，我们对完成“两个一百年”奋斗目标充满信心。中国共产党愿与新阿党加强交流互鉴，造福两国和两国人民。

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