原标题：外交习语|习近平用“百年大计”形容中国同这个国家的关系

（一）特殊时间节点的会晤

7月22日上午，北京人民大会堂东门外广场，天气酷热。

习近平主席举行仪式，欢迎一位远道而来的贵客——阿拉伯联合酋长国阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬。

应习近平主席邀请，穆罕默德王储于21日至23日对中国进行国事访问。

一年前的2018年7月，习近平主席应邀对阿联酋进行国事访问，阿方用“超高规格的外交礼遇”，予以热情接待。

一年后的今天，穆罕默德王储访华。除了上午的欢迎仪式、正式会谈、双边合作文本交换仪式等，22日晚，习近平主席还再次同穆罕默德王储会面。

“今年是新中国成立70周年，也是中阿建交35周年，具有承前启后的特殊意义。”

让我们通过新华社记者现场拍摄的照片，感受欢迎仪式的现场氛围——

（二）“不同”和“相互”的辩证法

“中阿关系目标远大，内涵丰富，互利互惠，是百年大计，成为不同地域、不同文化、不同类型国家进行战略合作的典范。”会谈中，习近平主席这样阐述中阿关系的深刻意义。

一年前，习近平主席访阿期间，中阿正式建立全面战略伙伴关系。当时，习主席表示：相信中阿可以成为相互学习、相互借鉴、相互帮助的好朋友、好伙伴，实现共同发展繁荣。

“百年大计”，体现出中方发展中阿关系的战略思维和长远眼光。从三个“相互”到三个“不同”，揭示出中阿关系全方位、高质量发展背后的“辩证法”。

会谈中，对中阿关系未来发展、国际地区热点问题，习近平主席金句频出——

全球化时代，合作共赢才是各国相处之道，自我封闭孤立只能损害自身利益。

继续在纷繁复杂中保持定力，在局势变化中把稳航向，引领推动中阿全面战略伙伴关系不断取得新成果，更多更好造福两国人民。

海湾地区和平稳定对整个中东乃至世界的安全和发展具有重要意义，应该继续成为“安全绿洲”，而非新的“动荡之源”。

……

对习主席的话，穆罕默德王储高度认同。他用“重中之重”“最好”等词汇，表达对阿中关系的高度重视——

阿方看好中国发展的光明前景，将深化阿中全面战略伙伴关系作为阿外交的重中之重，不管国际风云如何变幻，阿方都将是中国的最好战略合作伙伴。

在涉及中方核心利益和重大关切问题上，阿方将继续给予中方有力支持。

值得一提的是，一天前，中国国务院新闻办公室发表《新疆的若干历史问题》白皮书。会谈中，习近平主席对阿方在涉疆问题上给予的宝贵支持表示感谢。穆罕默德王储则明确表态：

阿方高度赞赏中国为保护少数民族权益、促进民族团结和睦所作努力，愿与中国加强安全合作，共同打击包括“东突”在内的恐怖极端势力，共同维护国家安全和地区安宁。

（三）“中文热”背后的战略选择

穆罕默德王储是阿联酋首任总统扎耶德第三子，也是现任总统哈利法的弟弟。他对中国很感兴趣，曾于1990年5月随扎耶德来华，并于2009年8月、2012年3月、2015年12月三次访华，同习近平主席多次会面。

2015年的那次中国之行，让穆罕默德王储感受到中国发展的蓬勃力量，看到了阿中合作的巨大潜力，更加坚定了“向东看”的选择。

用阿联酋《联邦报》去年一篇社论的话说，“中国发展道路给阿拉伯国家政治精英开辟了新的视野”；促使他们思考“如何在短时间内实现巨大的跨越式发展”。

去年7月，习近平主席访阿，穆罕默德王储几乎全程陪同。这在阿联酋外交中十分罕见。新华社记者当时记录的几个细节，体现出穆罕默德王储的用心——

习近平主席到访前，穆罕默德王储向中方提出一个请求：希望习主席访问时，签名赠送两本阿文版《习近平谈治国理政》。一本收藏在总统府图书馆，一本自己阅读。

习近平主席到访第二天，穆罕默德王储特意安排自己的侄女用阿中双语主持合作文本交换仪式。这位19岁的姑娘，从小在阿布扎比第一所中文学校学习中文。

22日北京的欢迎仪式上，也出现了一些阿联酋小朋友的身影——

“中文热”实际是“中国热”，“向东看”则是面对世界百年未有之大变局的战略选择。

去年，穆罕默德王储宣布：将全国开设中文课程的学校，从原计划的100所增加到200所。

22日的会谈中，习近平主席说：要密切人文交流，中方支持阿联酋在200所学校开设中文课程。

国之交在于民相亲。相信随着越来越多的阿联酋小朋友学习中文，中阿友好的民意基础会越来越雄厚。

出品：赵承

策划：霍小光

监制：李忠发、朱冬菊

撰稿：杨依军

摄影：庞兴雷、翟健岚、郑明达

编辑：李小虎、张惠慧

新华社国内部

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