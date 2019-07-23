李克强栗战书分别会见阿联酋阿布扎比王储穆罕默德

本报北京7月22日电 （记者李伟红）国务院总理李克强22日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的阿联酋阿布扎比王储穆罕默德。

李克强表示，阿联酋是中国在中东、海湾方向的重要合作伙伴。建交35年来，中阿关系与合作稳步向前发展，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互尊重和支持。习近平主席去年成功访问阿联酋，两国关系提升为全面战略伙伴关系。中方愿同阿方继续巩固政治互信，加强发展战略对接，深化全方位合作，更好造福两国和两国人民。

李克强指出，中阿两国经济互补性强，合作前景广阔。中国拥有巨大的市场和不断发展的产业，当前正在进一步扩大开放，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境。中阿已经开展不少成熟合作，欢迎阿方主权财富基金、私人资本等继续加大对华投资，争取更多互利共赢成果。中方愿同包括阿联酋在内的海合会国家共同推进中海自贸区谈判，为促进双方贸易自由化提供更多便利。

穆罕默德表示，阿中友谊牢不可破，两国关系与各领域合作成果丰硕。阿联酋对中国经济发展前景充满信心，愿同中方深化能源、金融、科技、航空等领域的合作，加大对华投资力度，推动两国关系向更广、更深领域发展。

王毅、何立峰参加会见。

本报北京7月22日电 （记者李伟红）全国人大常委会委员长栗战书22日在人民大会堂会见阿联酋阿布扎比王储穆罕默德。

栗战书表示，2018年习近平主席访阿期间双方共同宣布建立全面战略伙伴关系，今天习主席同王储殿下举行会谈达成新的重要共识，共同确定了新时期中阿关系的发展方向。中方愿同阿方加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互支持。中国全国人大愿与阿联邦国民议会深化交流合作，围绕落实两国领导人共识，以共建“一带一路”为主线，推动各领域务实合作，加强立法经验交流，促进中阿合作在更高水平上加快发展。

穆罕默德表示，我将中国视为第二故乡，将对华关系置于阿外交优先地位。阿方高度评价“一带一路”倡议，愿全面深化两国各领域合作和立法机构交流。

艾力更·依明巴海参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 01 版）

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