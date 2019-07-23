习近平再次会见阿联酋阿布扎比王储穆罕默德

7月22日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆再次会见来华进行国事访问的阿联酋阿布扎比王储穆罕默德。

新华社记者 黄敬文摄

本报北京7月22日电 （记者王远）国家主席习近平22日晚在钓鱼台国宾馆再次会见来华进行国事访问的阿联酋阿布扎比王储穆罕默德。两国领导人在轻松友好的氛围中就中阿关系和共同关心的国际和地区问题继续深入交换意见。

习近平指出，今天上午我们进行了富有成果、非常成功的会谈，见证交换了多项合作协议，数量之多、内容之丰富、涉及范围之广，实属少见。这反映了我们两国关系内涵丰富，深具战略性。

习近平强调，中华文明绵延5000多年，吸收了各种外来文明，在包容并蓄中不断发展。共建“一带一路”倡议正是源于中华文化“天下大同”的理念，致力于促进不同国家之间交流合作。阿联酋也倡导开放包容精神，为促进不同文明交流互鉴作出了重要贡献，受到国际社会广泛赞誉。两国应该共同促进文明对话，推动中阿全面战略伙伴关系行稳致远，为世界和平和谐与共同发展作出新的贡献。

穆罕默德表示，今天上午我跟您的会谈非常充实，很有意义。您对双边关系和国际形势的真知灼见令我受益匪浅。在双方共同努力下，阿中合作成果丰硕，相信我们共同见证交换的多项务实合作协议，将更多造福两国和两国人民。我完全赞同您提出的构建人类命运共同体伟大倡议。阿方愿不断深化阿中全面战略伙伴关系。

杨洁篪、王毅参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 01 版）

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