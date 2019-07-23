习近平同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会谈

七月二十二日，国家主席习近平在北京人民大会堂同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为穆罕默德举行欢迎仪式。

新华社记者 庞兴雷摄

本报北京7月22日电 （记者李伟红）国家主席习近平22日在人民大会堂同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德举行会谈。

习近平说，去年7月，我对阿联酋成功进行国事访问，我们共同宣布中阿建立全面战略伙伴关系，开启中阿携手共进的崭新篇章。一年来，双方积极落实访问成果，两国关系保持全方位、高质量发展。

习近平指出，全球化时代，合作共赢才是各国相处之道，自我封闭孤立只能损害自身利益。中阿关系目标远大，内涵丰富，互利互惠，是百年大计，成为不同地域、不同文化、不同类型国家进行战略合作的典范。今年是新中国成立70周年，也是中阿建交35周年，具有承前启后的特殊意义。你在此时来华访问，我们将共同发表《中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国关于加强全面战略伙伴关系的联合声明》，这将是中阿关系史上又一份重要的纲领性文件。我愿同你一道，继续在纷繁复杂中保持定力，在局势变化中把稳航向，引领推动中阿全面战略伙伴关系不断取得新成果，更多更好造福两国人民。

习近平强调，中阿两国要深化政治互信和战略沟通。中方视阿联酋为中东地区重要战略合作伙伴，支持阿方为维护国家主权、安全、发展利益所作努力，支持阿方在地区和国际事务中发挥更大作用。中方愿同阿方加强协调和配合，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护多边主义和公平正义，推动构建人类命运共同体。要加快推进高质量共建“一带一路”，加强彼此发展战略对接，努力实现2030年双边贸易达到2000亿美元的目标，打造好哈利法港二期集装箱码头和中阿产能合作示范园示范项目，巩固和扩大能源领域长期、稳定、全方位的战略合作。要密切人文交流，中方支持阿联酋在200所学校开设中文课程。要加强反恐安全合作。中方感谢阿方在涉疆问题上给予的宝贵支持，也坚定支持阿方打击宗教极端势力的努力。

习近平强调，海湾地区和平稳定对整个中东乃至世界的安全和发展具有重要意义，应该继续成为“安全绿洲”，而非新的“动荡之源”。中方支持阿方致力于维护本地区和平稳定，呼吁有关各方保持冷静克制，不要打开潘多拉盒子，而要在相互尊重基础上，通过对话协商解决分歧，化解冲突。中方愿同阿方及国际社会一道，为维护海湾地区和平稳定贡献力量。

穆罕默德表示，祝贺中华人民共和国成立70周年。阿方看好中国发展的光明前景，将深化阿中全面战略伙伴关系作为阿外交的重中之重，不管国际风云如何变幻，阿方都将是中国的最好战略合作伙伴。在涉及中方核心利益和重大关切问题上，阿方将继续给予中方有力支持。共建“一带一路”倡议将对促进地区互联互通和世界经济增长作出重要贡献，阿方愿积极参与其中并发挥更大作用，并探讨同中方开展第三方市场合作。阿方愿扩大对华投资、能源供应和贸易规模，加强金融、航空、人文等领域交流合作，在科技领域支持同中国公司开展合作。阿方高度赞赏中国为保护少数民族权益、促进民族团结和睦所作努力，愿与中国加强安全合作，共同打击包括“东突”在内的恐怖极端势力，共同维护国家安全和地区安宁。阿方支持习近平主席提出的构建人类命运共同体的伟大倡议，赞赏中方在国际事务特别是在中东海湾地区采取的负责任政策，欢迎中方为维护中东和平稳定发挥更大作用。

会谈后，两国领导人共同见证了多项双边合作文本交换仪式。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为穆罕默德举行欢迎仪式。杨洁篪、艾力更·依明巴海、王毅、何立峰、苏辉等参加。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 01 版）

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