专家学者热议习近平外交思想：构建新型国际关系 为世界谋福祉

新华网北京7月16日电（张茵 苗明媚）习近平外交思想理论研讨会近日在京举行，与会专家学者进行了深入研讨，一致认为，习近平外交思想明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，着眼于把中国发展与世界发展联系起来，把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来。

7月11日，习近平外交思想理论研讨会在京举行。新华网 苗明媚 摄

中国社会科学院美国所原副所长李文认为，习近平外交思想汲取中国古代儒家哲学思想精髓，倡导尊重世界文明多样性和国家发展道路多样化，这些都是对“己欲立而立人，己欲达而达人”等儒家哲学观点的传承与提升。

外交学院副院长王帆说，中国在新型国际关系构建中，特别强调相互尊重、公平正义、合作共赢。这是习近平外交思想的突出亮点。“不以国小而轻之，不以国强而抗之”，这是中国向世界发出的倡议，对引领世界未来发展合作具有重要意义。

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长秦宣表示，“为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同”是深刻理解和全面把握习近平外交思想的一把“金钥匙”。习近平外交思想深刻反映了中国共产党外交立场和外交理念，体现了人类追求美好生活的共同价值追求。

中国国际问题研究院院长戚振宏说，共商共建共享的全球治理观是习近平外交思想的重要组成部分，为建设一个更加美好的世界贡献了中国智慧。他以“一带一路”倡议为例，表示“中国方案”正得到国际社会越来越多关注和认同。他认为，联合国等重要国际机构将“一带一路”有关合作理念和主张写入文件，欧盟专设互联互通大使一职，这些例子都说明，“一带一路”倡议所体现的共商共建共享的全球治理观受到国际社会重视，对构建新型国际关系产生积极而深远的影响。

中央党校原副校长李君如表示，习近平新时代中国特色社会主义思想的外交目标，就是推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，而推动建设新型国际关系，是构建人类命运共同体的基本路径。他说，尽管国家之间对很多问题的看法不一样，但是我们依旧有共同点、共同利益，这就使得问题是可以解决的。在共同利益基础上，我们再寻找相互认同的价值观，例如相互尊重、公平正义、合作共赢等新型国际关系所倡导的原则，从而推动构建人类命运共同体。

同济大学政治与国际关系学院副院长王存刚表示，习近平外交思想，尤其是人类命运共同体理念，为世界不同文明之间的良性互动提供了指引。“世界已经成为你中有我、我中有你的地球村。构建人类命运共同体理念为中国与世界的良性互动提供了支点，能够形成广泛共识。”

此次研讨会由中共中央对外联络部与光明日报社联合举办。

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