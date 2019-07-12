中国—哥伦比亚特种纪念封揭幕仪式举行

人民网北京7月12日电 （任子乐、任姗姗）为庆祝中华人民共和国成立70周年，拓展民间对外交往渠道，助力“一带一路”建设，“‘封’行万里，不忘初心”之中国-哥伦比亚纪念封揭幕仪式日前在哥伦比亚驻华使馆举行。中国和平发展基金会副秘书长王华、哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦、外交集邮协会秘书长马小玲、哥伦比亚艺术家土木（Luis Cantillo）以及中宇力度创始人邢凤亮等出席活动，中国驻哥伦比亚大使李念平及中国美术家协会党组书记、常务副主席徐里发来贺词。

王华表示，此次发布的纪念封，寓知识性、艺术性、史料性于一体。方寸之间，这些艺术珍品不但真实地记载了在两个国家、不同地域、不同时空所发生的重大历史事件，更能生动展现两国独具特色的风土人情、自然景色和文化特征。他真诚希望通过此项活动增进中国与哥伦比亚国家间、人民间的传统友谊与互相了解，促进友好合作关系的深入发展。

中国-哥伦比亚纪念封的的主图《王者之香》是由中国花鸟写意书画家霍春阳和哥伦比亚画家土木（Luis Cantillo）联手创作的水墨画，具有浓郁的中国特色，刚劲中透着文雅，粗犷中流出暗香。秃鹰是哥伦比亚的国家象征，是西半球最大的鸟，拥有很长的寿命。兰花是中国谦谦君子的代表，品行高洁，寓意知恩图报、友谊长存。土木以水墨绘就一块秃鹰形状的岩石，霍春阳则在岩石旁寥寥数笔点缀上兰花。两个意象的结合预示着中哥两国间的关系将日久弥坚、细水长流。两位艺术家从各自的文化中提取元素，融入到艺术创作之中，成就了这次富有意义的文化交流。

本次揭幕仪式是中国和平发展基金会发起的大型中外文化交流活动“‘封’行万里，不忘初心”的又一成果。献礼新中国成立70周年的文化交流纪念封，以艺术形式展现中外风土人情和文化特色，记录了中哥两国的牢固友谊，是未来国家间友好关系发展和民间文化交流的良好契机。

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