习近平外交思想理论研讨会在京举行

本报北京7月11日电 （记者曲颂）习近平外交思想理论研讨会11日在北京举行。本次研讨会由中共中央对外联络部与光明日报社联合举办，来自国内各地智库、高校的几十名专家学者就习近平外交思想的科学内涵与理论体系、哲学基础与文化渊源、时代特征与世界意义等议题深入交流研讨。

开幕式上，中共中央对外联络部部长宋涛、光明日报社总编辑张政、中国人民大学党委书记靳诺、中央党校原副校长李君如、中国社会科学院原副院长李慎明、中联部原副部长于洪君分别致辞。

宋涛指出，习近平外交思想从党和国家事业全局出发，准确把握中国和世界发展大势，在全面总结党的十八大以来我国对外工作取得的历史性成就基础上，深刻回答了新时代我国对外工作的重大理论和实践问题，是新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的重大理论成果，是新时代我国对外工作的根本遵循和行动指南。践行习近平外交思想，一是要牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步这一主线；二是要牢牢把握“我们需要一个什么样的中国与世界关系以及如何构建这种关系”这一主题；三是要牢牢把握坚持党对对外工作的集中统一领导这一根本。深入学习宣传贯彻好习近平外交思想，是当前和今后一个时期对外工作最主要的政治任务，也是进一步开创中国特色大国外交新局面的关键。

张政认为，习近平外交思想有着坚实的马克思主义理论基础、深厚的中华优秀传统文化底蕴和广阔的人类命运共同体发展空间。我们坚信，合作共赢应该成为各国处理国际事务的基本政策取向，不仅适用于经济领域，而且适用于政治、安全、文化等其他领域。

靳诺表示，构建人类命运共同体理念是21世纪马克思主义中国化最新理论成果，既闪烁着马克思主义关于世界历史发展必然规律的智慧光芒，又延续了中国的悠久历史传统和长期政策取向。

李君如认为，习近平外交思想具有宏大的历史思维、宽广的世界眼光，深入回答了外交工作“从哪里来，现在在哪里，将到哪里去”的问题，回答了新时代外交工作怎么更好地守初心、担使命的问题。

李慎明表示，习近平外交思想既契合人类共同发展的前景，又继承了中华民族传统的大同思想，把中国梦与世界梦巧妙衔接。正确认识构建人类命运共同体理念的内涵，对深刻领会习近平外交思想具有深刻意义。

于洪君认为，新时代中国特色大国外交，既重视大国关系，也高度重视周边关系，致力于建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，在推动建立新的国际秩序方面展示出独一无二的影响力。

与会人士认为，习近平外交思想的科学内涵深刻、理论体系完整、哲学基础丰厚、文化渊源绵长，既是当代国际关系理念的突出创新成果，也是中国向全人类贡献的重要思想公共产品。我们要以习近平外交思想为指引，积极推动构建新型国际关系，携手打造人类命运共同体，不断开创中国特色大国外交新局面，为实现中华民族伟大复兴和促进人类的和平、发展与进步作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 03 版）

(责编：岳弘彬)