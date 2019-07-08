新华社赫尔辛基7月7日电 应芬兰议会邀请，全国人大常委会副委员长张春贤7月5日至7日率团访问芬兰，同万哈宁议长举行会谈。

张春贤表示，2017年和2019年，习近平主席和尼尼斯托总统实现互访，开启了中芬关系的新时代。中方愿同芬方一道，积极落实两国元首互访成果，加强共建“一带一路”合作，深化经贸投资、清洁能源、科技创新等领域务实合作，密切两国立法机构交流，办好“2019中芬冬季运动年”，推动中芬面向未来的新型合作伙伴关系和中欧关系不断取得新成果。

万哈宁表示，芬中关系历久弥坚，芬兰高度重视两国传统友谊。芬方愿以轮值欧盟主席国和明年芬中建交70周年为契机，进一步深化同中方的政治互信和互利合作，推动芬中和欧中关系继续走深走实。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 03 版）

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