新华社赫尔辛基7月7日电 应芬兰议会邀请，全国人大常委会副委员长张春贤7月5日至7日率团访问芬兰，同万哈宁议长举行会谈。
张春贤表示，2017年和2019年，习近平主席和尼尼斯托总统实现互访，开启了中芬关系的新时代。中方愿同芬方一道，积极落实两国元首互访成果，加强共建“一带一路”合作，深化经贸投资、清洁能源、科技创新等领域务实合作，密切两国立法机构交流，办好“2019中芬冬季运动年”，推动中芬面向未来的新型合作伙伴关系和中欧关系不断取得新成果。
万哈宁表示，芬中关系历久弥坚，芬兰高度重视两国传统友谊。芬方愿以轮值欧盟主席国和明年芬中建交70周年为契机，进一步深化同中方的政治互信和互利合作，推动芬中和欧中关系继续走深走实。
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】