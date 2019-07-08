中华人民共和国和孟加拉人民共和国联合声明

一、应中华人民共和国国务院总理李克强邀请，孟加拉人民共和国总理谢赫·哈西娜于2019年7月1日至6日对中国进行正式访问并出席第十三届夏季达沃斯论坛。

二、访问期间，中华人民共和国主席习近平会见哈西娜总理，李克强总理与哈西娜总理举行会谈，全国人大常委会委员长栗战书会见哈西娜总理。双方就中孟关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

三、孟方祝贺中华人民共和国成立70周年，衷心祝愿中国人民在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，继续朝着实现“两个一百年”奋斗目标迈进，把中国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

四、中方赞赏近年来孟加拉国经济社会快速发展，相信在哈西娜总理领导下，孟加拉国将顺利完成2021年前成为中等收入国家的目标，并为2041年前成为发达国家和早日实现“金色孟加拉”梦想奠定坚实基础。

五、双方对2016年两国建立战略合作伙伴关系以来，双边关系呈现的强劲发展势头表示满意。双方同意将采取必要措施加快落实两国领导人会晤期间达成共识的双边合作项目。双方重申将继续坚持中孟关系发展的重要原则，包括在和平共处五项原则基础上发展双边关系，尊重和支持彼此根据本国国情选择的发展道路，尊重和支持彼此的核心利益和重大关切。中方赞赏孟方坚定支持一个中国原则。孟方感谢中方对孟加拉国加强基础设施发展的持续支持。

六、双方同意，加强两国高层交往，积极利用国际多边场合举行两国领导人会晤，扩大两国政府、立法机关、政党以及两国人民之间各级别交流与合作。双方对定期举行的中孟外交磋商及其他会晤机制在落实两国领导人共识并就双边关系以及国际和地区事务充分交换意见方面取得的成果感到满意。

七、双方认为“一带一路”倡议为所有参与方提供了一种国际合作模式，也为地区互联互通和经济一体化带来新的机遇。双方同意充分挖掘各领域合作潜力，共同推进“一带一路”建设，实现两国可持续发展和共同繁荣。

八、双方同意深化经贸、投资、产能等领域合作，扩大互利双赢。中方重视改善两国贸易不平衡问题，支持孟方扩大孟黄麻制品、水产品、皮革、药物等产品对华出口。双方赞赏吉大港中国经济产业园区的建设进度，鼓励中国企业对孟经济园区进行投资。双方将继续进行中孟自贸协定联合可行性研究。

双方对中孟友谊八桥、中孟友谊展览中心、帕德玛大桥铁路连接线、卡纳普里河河底隧道、吉大港地区原油单点系泊及双线管道等重大项目进展表示满意。中方鼓励中国企业赴孟投资，同孟加强在电力、铁路、公路、港口、通讯、钢铁等领域合作，孟方将为协助中国企业赴孟投资提供良好政策环境，并保障中方在孟项目和人员安全。

九、双方同意加强农业、海洋、科技、气候变化以及建设气候应对中心等方面的合作。中方愿帮助孟方示范推广优质高产农作物。双方同意继续定期举行中孟海上合作对话，探讨开展蓝色经济、海事管理、海洋空间规划、联合海洋观测等合作的途径和方法。双方同意加强科技创新合作，共同推动实施“一带一路”科技创新行动计划，开展科技人文交流、共建联合实验室和技术转移等重点合作。双方同意进一步加强在应对气候变化方面的交流合作。中方愿帮助孟方提高应对气候变化能力。

十、双方认为，防务合作是中孟友谊的重要组成部分，同意保持和加强两军各层级交流，深化在军工军贸、人员培训、装备技术、舰艇互访、联合国维和等领域合作。

十一、双方谴责并反对一切形式的恐怖主义。中方支持孟方就打击恐怖主义和维护国家安全稳定作出的努力，愿在反恐情报共享、能力建设、人员培训等方面同孟方开展合作。两国执法部门将进一步加强在打击跨国犯罪、禁毒、人员和项目保护等领域的合作。

十二、双方同意继续为孟人员提供人力资源和技能开发方面的培训机会。孟方感谢中方为孟学生和官员赴华提供教育、培训和奖学金，中方将继续为孟培训公共管理、科技、农业、卫生、艺术等领域专业人才，帮助孟方开展职业教育，继续为孟学生来华留学提供中国政府奖学金，资助孟杰出青年科学家来华工作。

十三、双方同意加强人文交流，促进两国媒体、智库、青年、妇女组织、非政府组织和地方之间的互动。双方同意，根据平等互利原则，不断提升双方人员往来便利化水平。两国民航主管部门将保持沟通，扩大两国间航权安排，便利两国人员往来。

十四、双方重视孟中印缅经济走廊对于促进四国务实合作及地区整体发展的重要作用，愿意就推进孟中印缅经济走廊加强沟通与协调，协调各方尽早完成联合研究报告，推进走廊建设取得实效。

十五、双方强调，遵循《联合国宪章》的宗旨和原则，致力于推动国际关系民主化。双方主张维护联合国在国际事务中的地位和关键作用，支持对联合国及其安理会进行必要的改革，增加发展中国家在安理会的代表性，主张会员国应通过民主协商，在达成广泛共识的基础上，制定全面改革议程并达成最广泛一致。

十六、双方愿加强在联合国及其他国际组织中合作，在发展、能源和粮食安全及其他涉及发展中国家诉求和挑战的全球性问题上加强协调配合，共同致力于推进全球与地区的和平、安全、发展与繁荣。双方同意在贸易、经济、金融等国际组织中加强协调，支持建立更加公平合理的国际经济秩序和巩固南南合作的努力。

十七、双方反对任何形式的保护主义，愿共同维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

十八、双方认为，南亚的发展充满活力和潜力。双方重申，致力于实现一个和平稳定、开放包容、发展繁荣的南亚。双方同意加强在地区合作机制中的协调与合作。

十九、双方认为妥善解决若开邦问题，有助于维护本地区和平稳定。双方认为，解决该问题的关键在于使自缅甸若开邦进入孟加拉国的避乱民众早日安全、有尊严地返回缅甸。中方支持孟缅双方通过协商早日实现避乱民众返缅。中方愿继续举行中缅孟三方会晤、提供对话平台以推动早日实现避乱民众遣返。中方愿协助为自缅入孟避乱民众返缅创造安全和有利条件。

二十、访问期间，双方签署了电力、经济技术、投资、水文、文化等领域合作文件。

二十一、双方对哈西娜总理访华取得的成果表示满意，一致认为此访对推动中孟战略合作伙伴关系深入发展具有重要意义。哈西娜总理对中国政府和人民的热情友好接待表示感谢，并邀请中国领导人访孟。双方同意继续保持高层交往势头。

2019年7月6日

（新华社北京7月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 03 版）

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