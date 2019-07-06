习近平会见孟加拉国总理哈西娜

7月5日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见孟加拉国总理哈西娜。

新华社记者 庞兴雷摄

本报北京7月5日电 （记者王迪）国家主席习近平5日在钓鱼台国宾馆会见孟加拉国总理哈西娜。

习近平指出，中国和孟加拉国是传统友好邻邦。我2016年对贵国进行国事访问时，将两国关系提升为战略合作伙伴关系，推动双边交流合作步入快速发展的新阶段，为各自国家经济社会发展注入了新的动力，也为两国人民带来了更多福祉。当前，中孟都处在各自发展的关键阶段。巩固好、发展好战略合作伙伴关系，不仅符合两国和两国人民共同利益，也有利于亚洲繁荣稳定和世界开放合作。

习近平强调，双方要弘扬传统友谊，努力实现两国合作发展、共同发展。要发挥高层交往的政治引领作用，加强顶层设计，确保各领域交流合作持续深入发展。要保持两国政府、立法机构、政党交往，就双边关系加强沟通，凝聚共识。中方赞赏孟方在涉及中国核心利益问题上给予中方宝贵支持，将一如既往坚定支持孟加拉国维护独立主权，探索符合本国国情的发展道路，维护政治和社会稳定。中孟合作前景广阔，大有可为。双方要加强贸易、投资、产能、能源电力、交通运输、信息通信、基础设施建设、农业等重点领域合作，推进数字经济领域合作，共建“数字丝绸之路”。中方愿同孟方加强教育、文化、青年、媒体等交流合作，传承和弘扬好中孟传统友谊。中方愿继续为孟加拉国反恐和执法能力建设提供支持。

哈西娜表示，热烈祝贺中国共产党成立98周年和中华人民共和国成立70周年，祝贺今天的中国在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下取得新的巨大成就。孟加拉国珍视由两国老一代领导人缔造的孟中友好关系，坚定支持一个中国政策，感谢中方长期以来给予的宝贵支持。孟方在为实现国父穆吉布·拉赫曼提出的“金色孟加拉”梦想奋斗进程中，期待继续得到中国的支持，提升双方贸易、投资水平，深化在基础设施建设、数字经济、应对气候变化、反恐安全等领域合作。孟加拉国愿借鉴中国治国理政经验，积极参加共建“一带一路”，推动孟中印缅经济走廊建设。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年07月06日 01 版）

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