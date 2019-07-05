李克强同孟加拉国总理哈西娜举行会谈

7月4日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同来华进行正式访问的孟加拉国总理哈西娜举行会谈。这是会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为哈西娜举行欢迎仪式。

新华社记者 张 领摄

本报北京7月4日电 （记者杜一菲）国务院总理李克强4日上午在人民大会堂同来华进行正式访问的孟加拉国总理哈西娜举行会谈。

李克强表示，孟加拉国是中国在南亚地区的重要合作伙伴，两国传统友好。建交以来，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互理解、相互支持。习近平主席2016年成功访问孟加拉国，两国建立战略合作伙伴关系。中方愿同孟方密切高层交往，巩固战略互信，深化互利合作，增进民间友好，推动两国关系取得新的发展。

李克强指出，中孟都是人口众多的发展中国家，都面临发展经济、改善民生的重任。两国务实合作卓有成效，潜力巨大，前景广阔。中方愿将“一带一路”倡议同孟方发展战略更好对接，推进各领域互利合作；商讨自贸协定联合可研，扩大进口符合中国市场需要的孟方优质产品，促进两国贸易平衡发展，为双方投资和人员往来提供便利；继续为孟加拉国的发展提供力所能及的帮助；共同推进孟中印缅经济走廊建设，把近30亿人口的大市场连接起来，促进共同发展，更好实现优势互补、互利共赢；加强国际地区事务中的沟通协调，为地区和平稳定与发展发挥积极作用。

哈西娜祝贺新中国成立70周年并表示，孟中关系处于高水平，双方都致力于和平、稳定、互利共赢、以和平方式解决争端。孟方愿同中方共同庆祝明年两国建交45周年。当前，孟加拉国正在推进“金色孟加拉”目标，愿积极参与共建“一带一路”，加速推进孟中印缅经济走廊建设，加强区域互联互通，促进贸易、投资、服务业、基础设施合作，共同拥抱更加美好的未来。

会谈后，两国总理共同见证了中孟投资、文化旅游、水利等多项双边合作文件的签署。双方还将发布《中孟联合声明》。

会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为哈西娜举行欢迎仪式。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席王正伟，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等出席有关活动。

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 03 版）

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