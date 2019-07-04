意大利议员萨索利当选欧洲议会新议长

7月3日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会总部，戴维·萨索利（前中）当选新一届欧洲议会议长后接受祝贺。 新华社记者 张铖 摄

新华社布鲁塞尔7月3日电（记者任丽颖）新一届欧洲议会3日在位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会总部举行全体会议，选举意大利议员戴维·萨索利为议长。

欧洲议会当天经过两轮投票，选举议会第二大党团候选人萨索利为议长，任期两年半。

7月3日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会总部，戴维·萨索利（前中）当选新一届欧洲议会议长后在全体会议上讲话。 新华社记者 张铖 摄

萨索利当选后发表简短讲话说，欧洲议会必须强大起来，重新启动一体化进程，并为满足欧洲民众的需要而做出改变。他还列举了欧洲议会未来几年必须优先考虑的事项，包括青年失业、移民、气候变化、数字革命、世界格局的重新平衡等。

萨索利出生于意大利佛罗伦萨，现年63岁，当过记者，2009年当选为欧洲议会议员，2014年当选为欧洲议会副议长。

7月3日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会总部，戴维·萨索利（前右二）当选新一届欧洲议会议长后在全体会议上讲话。 新华社记者 张铖 摄

欧洲议会成立于1958年，是欧盟决策机构之一，每5年举行一次选举。议长由议员选举产生，任期两年半。本届欧洲议会于今年5月选举产生，由751名议员组成。

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