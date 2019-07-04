李克强同出席2019年夏季达沃斯论坛的各界代表举行对话会

本报大连7月3日电 （记者白阳、胡婧怡、尚凯元）国务院总理李克强2日下午在大连同出席2019年夏季达沃斯论坛的国际工商、金融、智库、媒体界代表举行对话会。

李克强就与会代表提出的关于中国营商环境、产业链调整、企业创新、金融业开放以及民营企业发展等问题回答了提问。世界经济论坛主席施瓦布主持对话会。来自世界各国的200余名各界代表出席。

关于营商环境，李克强表示，中国致力于打造市场化、法治化、国际化以及更加稳定、透明、可预期的营商环境，今年3月通过了《外商投资法》。我们将对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单制度，将来负面清单还会越来越短，而且本着“非禁即入”的原则，开放度会进一步扩大。更加重视对外商投资合法权益的保护，包括加大知识产权保护力度，无论内外资企业，只要在中国注册，都将一视同仁、同等对待。

关于产业链调整，李克强表示，经济全球化已经形成了在稳定基础上不断改进的全球产业链，这是各国比较优势和国际分工的必然结果。全球产业链已然形成你中有我、我中有你的局面，其调整也符合产业发展规律。今年前5个月，在全球投资下降的情况下，外商对华投资逆势增长，中国制造业投资同比增长达8%以上。这是因为中国拥有适应全球化需要的产业体系，有巨大且富有潜力的市场。相信只要按照市场原则和商业规则，中国在全球产业链中是有很强竞争力的。我们将继续加大开放力度，支持公平竞争，加强对外来投资合法权益的有力保障。

关于金融业开放，李克强表示，近年中国金融业开放不断迈出新步伐。中国扩大金融开放有利于中国金融业提质升级。同时，中国政府为了保护国内外投资者及消费者权益，不断加强对金融业的公正监管。我们着力保持金融稳定，虽然面临经济下行压力，但没有超发货币，始终保持货币政策的平稳运行，适时预调微调，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。我们既要管好持牌金融机构，也要加强对“无照驾驶”行为的监管。中国金融业会越来越开放，金融监管会越来越规范。

关于民营企业发展，李克强指出，中国民营企业支撑了中国80%以上的城镇就业，创造了60%的国内生产总值，是中国经济发展的重要支柱。考虑到他们面临的困难，我们年初就采取了普惠性减税措施，对中小企业减税2000亿元人民币。今年5月，我们采取了一系列减税降费措施，全年对各类企业减税1.7万亿元人民币，大量中小企业从中获益。我们要确保减税政策落实到位，把融资成本降下来，把政策举措有效传导到企业身上，让企业实实在在感受得到。

与会代表反响热烈，积极评价李克强总理在论坛开幕式致辞和对话会上释放的积极信号，高度赞赏中国进一步深化改革、扩大开放采取的措施，认为这为未来中国和全球经济发展注入更多信心。各方愿扩大对华经贸投资等合作，推进互利共赢的伙伴关系，共享发展机遇。

肖捷参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 02 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)