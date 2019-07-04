在第十三届夏季达沃斯论坛开幕式上的致辞

尊敬的施瓦布主席先生，

尊敬的各位元首、政府首脑，

尊敬的各位贵宾，

女士们，先生们：

很高兴与大家再次相聚在美丽的大连。首先，我谨代表中国政府，对第十三届夏季达沃斯论坛的召开，表示热烈祝贺！对远道而来的各位嘉宾和媒体界朋友，表示诚挚欢迎！

在当前国际形势下，本次论坛深入研讨经济全球化问题，有很强的现实针对性。在上周举行的二十国集团领导人大阪峰会上，中国国家主席习近平发表重要讲话，进一步深刻阐述了中国关于经济全球化的立场和主张，再次表明愿与国际社会一道引导经济全球化朝正确方向发展。

一个时期以来，国际社会围绕经济全球化展开了广泛讨论。首先必须看到，经济全球化作为社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，使生产者有了更大市场、消费者有了更多选择、资源要素有了更高效率配置，促进了国际分工协作和各国比较优势的发挥，推动了世界经济长期持续增长，总体上各国都从中受益。在经济全球化条件下产生的新一轮产业革命，以其网络化、平台化、泛在化等特点，不仅使全球产业链、创新链、价值链的联接更加紧密，为世界经济发展注入了新动能，也由于降低了准入门槛，给各方带来前所未有的平等和便利参与机会，有力促进了包容性增长。当今世界，各国经济深度交融、互为市场、彼此依赖，没有哪个国家能够独自为生产者提供所有的资源和创新要素、为消费者提供所有的商品和服务，没有哪个国家能够独立于全球分工体系之外而实现长期持续发展。同时，我们也要看到，在参与经济全球化过程中，确实存在着各方机会和受益不均、传统产业和就业受到冲击等包容性不足问题。对此，要全面深入分析，找出症结所在，有针对性地加以解决。目前存在的一个误区是，简单地、片面地把所有问题都归咎于经济全球化本身，这不仅于事无补，还将动摇世界经济贸易发展的根基。应坚持经济全球化大方向，促进贸易和投资自由化便利化，同时健全权利公平、机会公平、规则公平的制度安排，更好适应和引导经济全球化，实现互利共赢、平衡普惠发展。各国应坚持包容性增长导向，改善收入分配体制，让民众从经济增长中普遍获益。国际社会应加强对不发达国家的帮助，支持更多发展中国家更深融入全球产业链、创新链、价值链，实现经济增长、就业增加、民生改善。

当前世界经济风险有所上升，国际贸易投资放缓，保护主义负面影响加大，不稳定不确定因素明显增多。各方都在积极应对，一些国家已采取降息等政策或发出明确宽松信号。人类社会是在不断总结历史经验教训的过程中前进的。前些年，各国加强政策协调，携手应对国际金融危机，取得明显成效，对此应认真总结和坚持；对所采取的量化宽松、超发货币等政策的中长期效应也要深入评估，从中找出利弊得失。面对当前世界经济下行压力，大家同在一条船上，要弘扬伙伴精神，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识、形成合力。以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，是经济全球化和自由贸易的基石，也是促进世界经济稳定增长的重要保障，其权威性和有效性应当得到尊重和维护。中国支持对世贸组织进行必要改革，但自由贸易等基本原则必须坚持，开放市场、促进发展的宗旨不能动摇，有利于缩小发展鸿沟、南北差距的重要指向不能改变。中国提出共建“一带一路”倡议，旨在让更多国家和地区融入经济全球化、促进包容发展，为世界各国及工商企业提供了新的机遇。希望各方积极参与，在互利合作中实现联动发展、共赢发展。

女士们，先生们！

中国改革开放40多年来，我们坚持在开放中与各国分享机会和利益，积极融入全球分工体系和产业链、创新链、价值链。在这个过程中，我们也承受了很大压力、付出了很大代价、经历了很多阵痛，但我们认准经济全球化是不可逆转的大趋势、融入世界经济是不容改变的大方向，不管遇到多少困难都不动摇，结果不仅发展了自己，也惠及了世界。

回顾这些年，中国不断扩大对外开放，全面履行开放承诺。中国在2010年就已履行完入世降税承诺，关税总水平由加入世贸组织时的15.3%降至9.8%，近年来又多次自主降税，目前关税总水平已降至7.5%。据世贸组织统计，中国贸易加权平均税率只有5.2%，低于绝大多数发展中国家，与发达国家平均水平相差不到3个百分点。我们进一步开放市场，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。目前制造业已基本放开，现代服务业准入限制持续减少，金融业开放步伐明显加快、开放水平明显提升。我们不断健全知识产权保护法律体系，持续加大执法力度。2018年中国支付的外国专利许可费和技术使用费超过300亿美元，较10年前增长近4倍。去年在全球跨国直接投资下降的情况下，中国实际利用外资保持增长态势。

面向未来，不管国际风云如何变幻，中国将坚定不移推动全方位对外开放，致力于发展更高水平的开放型经济。我们将深化制造业开放，落实好汽车领域放宽外资股比限制等措施，鼓励外资参与制造业高质量发展，支持外资投向电子信息、装备制造、医药、新材料等先进制造领域和中西部地区，在自用设备进口、企业所得税、土地供应等方面给予优惠待遇。我们将深化金融等现代服务业开放举措，将原来规定的2021年取消证券、期货、寿险外资股比限制提前至2020年，在增值电信、交通运输等领域减少对外资准入限制，落实好征信、信用评级、支付等领域外资机构国民待遇，扩大债券市场双向开放。稳步推进汇率形成机制改革和资本项目可兑换，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，不搞竞争性贬值。我们将进一步自主降低关税总水平，努力消除非关税壁垒，积极扩大商品和服务进口，提升进口便利化水平。我们将继续完善对外开放法律法规体系，外商投资法配套法规、规章正在抓紧制定，今年年底前都会完成，明年1月1日与外商投资法同步实施。同时，加快清理与外商投资法不相符的法律法规和规范性文件，年底前将全面取消外资准入负面清单外的限制规定。我们将更大力度保护知识产权，实施侵权惩罚性赔偿制度，严厉打击各类侵权假冒行为。中国对外商投资的开放度、透明度、可预期性会越来越高，整体投资环境会越来越好。一个更加开放的中国，必将为促进世界经济发展作出更大贡献。

女士们、先生们！

今年上半年刚刚过去，大家都很关心当前中国经济形势。综合看，中国经济总体平稳、运行在合理区间，经济基本面继续保持稳中向好态势，主要经济指标符合预期。就业持续增加，5月份城镇调查失业率稳定在5%左右的较低水平。经济结构不断优化，服务业平稳增长，工业企业利润增速由负转正，高技术制造业、战略性新兴产业增速明显快于整体工业，夏粮丰收在望。居民消费价格保持温和上涨。外汇储备稳中有升。前5个月平均每天新设企业1.89万户，继续保持较快增长，这反映出社会创业创新有活力、市场主体有信心。

当然，中国经济也面临着新的下行压力。外部不确定不稳定因素增多，给部分企业生产经营、外贸出口特别是市场预期带来一定影响；国内有效投资增长缓慢，保持经济平稳运行的难度不小。对今年国内外复杂严峻形势，我们早有预判、作了充分准备，一直在采取措施积极加以应对，尤其是实施更大规模的减税降费，已初见成效。中国市场规模巨大、人力人才资源丰富、产业配套齐全、新动能快速成长，综合优势较为明显，经济发展有足够的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的趋势不会改变。

下一步，我们将坚定不移抓好发展这个第一要务，坚持稳中求进工作总基调，加大改革开放力度，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，保持经济运行在合理区间，推动经济高质量发展，确保实现全年发展主要目标任务。为此，我们要深入落实已出台的宏观政策措施，继续创新和完善宏观调控，注重预调微调，为经济保持平稳运行创造条件。但中国不会搞“大水漫灌”式强刺激，不会走铺摊子、粗放增长的老路。我们稳增长首要是为保就业，就业是经济运行合理区间的下限，不能有闪失。要深入落实就业优先政策，支持以创业带动就业，加强对灵活就业、新就业形态的支持，多管齐下稳定和扩大就业。

发展的根本动力在于改革。我们要不断深化改革，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，进一步激发市场主体活力。优化营商环境就是解放和发展生产力、就是增强国际竞争力。要着力抓好实施更大规模减税降费和“放管服”改革两件大事，以减税降费为市场主体减负减压，以“放管服”改革给市场主体加油助力，两者相辅相成、并驾齐驱，形成激发市场主体活力、优化营商环境的强大合力。目前更大规模减税降费正按预期顺利推进，我们将及时解决落实中遇到的问题，确保不折不扣落实到位。持续深化“放管服”改革，进一步放宽市场准入，大力压减行政许可和整治各类管理措施中的变相审批，坚决打通企业开办经营和投资建设两大堵点，加强公正公平监管，优化政府服务，依法严格保护产权，为各类所有制企业、内外资企业打造一视同仁、公平竞争的市场环境。围绕缓解企业融资难融资贵问题，综合采取降准、降低实际利率水平、扩大直接融资、支持市场化创业投资加快发展等措施，推动融资状况明显改观、融资综合成本明显降低。中国有7600多万个体工商户，带动约2亿人就业；有3600多万户企业，其中90%是中小微企业。这些量大面广的个体工商户和中小微企业，在扩大就业、方便生活、拓展消费等方面发挥着重要支撑作用，必须予以大力支持。要加强普惠金融服务，采取定向降准、定向中期借贷便利、提高不良贷款率容忍度等措施，鼓励金融机构加大对小微企业的信贷投放。支持大企业与中小微企业融通发展、优势互补，打造更具竞争力的产业链。大力优化民营经济发展环境，落实好普惠性减税降费等财政支持政策，加强政策性融资担保，用好民营企业债券融资支持工具，坚决消除民营企业投资的各种隐形障碍。只要把营商环境搞好了，使亿万市场主体的活跃度保持住、提上去，中国经济平稳增长就有了坚实基础。

发展要靠创新引领。我们将深入实施创新驱动发展战略，培育壮大发展新动能。强化科技支撑能力，落实和完善研发费用加计扣除等举措，鼓励企业增加研发投入，加快创新成果转化应用。支持“互联网+”升级，拓展“智能+”，为传统产业改造升级持续赋能。坚持实施包容审慎监管，促进新兴产业持续健康发展。加快发展现代职业教育，培养各类高素质的技术技能人才。深入推进大众创业万众创新。进一步完善创新发展政策，加强全方位公共服务，打造开放共享平台，不断增强经济创新力和竞争力。

发展的目的是改善民生。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。要促进经济发展与民生改善良性互动，持续释放内需潜力。中国有近14亿人，中等收入群体超过4亿，民生改善、消费升级无不蕴含着巨大的市场需求，在适应民生需求中促进形成强大国内市场、增强发展动力大有可为。我们要大力引导社会力量发展服务业，增加医疗、文化、旅游、体育等服务供给，特别是瞄准民生的痛点和堵点，加快发展社区养老、托幼服务，实施消费促进政策，激发消费潜力，提升人民生活水平。合理扩大有效投资，加强水电路和新一代信息基础设施等建设。改造城镇老旧小区，是群众所盼，还能拉动有效投资、促进消费。今年我们将加大试点力度，中央财政给予支持，运用市场化方式吸引社会力量参与。改善民生、发展民生没有终点，只有新的起点。中国政府将坚持以人民为中心的发展思想，持续推进民生工程建设和创新，提供更多优质产品和服务，使改革发展成果更好惠及人民群众。

女士们、先生们！

夏季达沃斯论坛在中国已经举办了13年。当初设立夏季达沃斯论坛时，新一轮产业革命正在兴起，全球化步伐在加快，新业态、新技术、新商业模式层出不穷。当时确定了“新领军者”这一主题，并且延续至今，仍然具有现实意义。当年诸多成长型企业已成长为“参天大树”。我们就是要让各类市场主体，让大企业和成长型企业同台竞技，公平竞争，共同发展。希望更多“百年老店”大企业继续追求卓越，更多中小企业勇立潮头，涌现出更多“新领军者”。

开放包容、合作共赢，是促进世界经济持久繁荣的必由之路。中国愿与各国携起手来，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，共同开创人类美好的未来！祝论坛圆满成功！

（新华社大连7月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 02 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)