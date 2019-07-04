习近平同保加利亚总统拉德夫会谈

七月三日，国家主席习近平在北京人民大会堂同保加利亚总统拉德夫举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛同拉德夫夫妇合影。

新华社记者 黄敬文摄

本报北京7月3日电 （记者王迪）国家主席习近平3日在人民大会堂同保加利亚总统拉德夫举行会谈。两国元首一致决定，将中保关系提升为战略伙伴关系。

习近平指出，保加利亚是最早同新中国建交的国家之一。两国建交70年来，传统友谊得到继承和发扬。希望双方以两国关系提升为战略伙伴关系为新起点，携手应对国际风云变幻的考验，为中保友谊增添新内涵，为中保合作注入新动力。

习近平强调，双方要互尊互信，加强政府、立法机构、政党等各方面交往，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续给予彼此坚定支持。两国对国际形势有很多相同或相似看法，要共同维护以多边主义和国际法为基础的国际体系。保加利亚是最早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的中东欧国家之一，中方愿同保方加强发展战略对接，促进基础设施互联互通，扩大贸易和投资规模，密切人文交流，弘扬传统友谊。

习近平强调，中方高度重视中欧关系，坚定支持欧洲一体化进程，坚定支持欧盟团结和壮大，坚定支持欧洲在国际事务中发挥更重要作用，这不是权宜之计。希望新一届欧盟机构保持对华政策的稳定性、连续性，同中方一道，在相互尊重、公平正义、合作共赢基础上携手推进中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设。保加利亚是中国在欧盟内的好朋友、好伙伴，也是中国—中东欧国家合作的重要参与者和推动者，希望保方继续发挥建设性作用。

拉德夫表示，很高兴在庆祝保中建交70周年之际访华。保中关系提升为战略伙伴关系，将进一步夯实两国关系的基础。“一带一路”倡议有利于世界和平与繁荣，保方愿深度参与，充分发挥自身区位优势，成为连接欧洲和亚洲的门户和枢纽。保方愿同中方加强贸易、运输、航空、物流、金融、创新、地方、人文等领域交流合作，欢迎中国企业加大对保加利亚投资。保加利亚支持多边主义，支持世界贸易组织，愿同中方加强协调配合。保方将继续致力于推动欧中关系以及中东欧国家同中国的合作。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为拉德夫举行欢迎仪式。彭丽媛、杨洁篪、丁仲礼、王毅、张庆黎、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 01 版）

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