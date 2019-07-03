习近平：加快“一带一路”和“中间走廊”对接

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为埃尔多安举行欢迎仪式。

新华社记者 殷博古摄

本报北京7月2日电 （记者杜一菲）国家主席习近平2日在人民大会堂同土耳其总统埃尔多安举行会谈。

习近平指出，中国和土耳其都是重要新兴市场国家和发展中大国，双方加强战略合作具有重要意义。两国要增进政治互信，强化战略沟通，相互尊重彼此在涉及主权、独立和领土完整问题上的核心利益和重大关切，巩固中土战略合作关系发展的政治基础，确保双方关系始终在健康稳定的轨道上运行。要采取切实行动，推进反恐安全合作。中方赞赏总统先生多次重申不允许任何势力在土耳其从事反华分裂活动，重视土方多次强调支持中方打击恐怖主义，愿同土方加强在国际反恐领域合作。要加强发展战略对接，扩大务实合作。土耳其是共建“一带一路”的重要伙伴，中方愿同土方加快共建“一带一路”倡议和“中间走廊”计划的对接，稳步推进贸易、投资、科技、能源、基础设施及重大项目合作，同时积极开展中小型、惠民项目合作，让更多企业和民众从中土合作中获得实实在在的好处。要继续扩大人文交流和旅游合作，增进两国人民的相互了解，夯实中土友好的民意基础。

习近平强调，当前国际形势正在发生巨大变化，中土要坚定维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，维护多边主义和国际公平正义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，努力深化两国战略合作关系，捍卫两国和广大发展中国家的共同利益，共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。双方要在地区事务中保持沟通与协调，共同推动政治解决有关热点问题，为实现地区和平、稳定、发展作出贡献。

埃尔多安表示，通过千年古丝绸之路连接起来的土中友好源远流长，今天得到进一步加强。密切的土中关系对地区和平繁荣有重要意义。土耳其致力于发展对华关系，深化对华合作。土方坚定奉行一个中国政策，中国新疆地区各民族居民在中国发展繁荣中幸福地生活是个事实，土方不允许任何人挑拨土中关系。土耳其坚定反对极端主义，愿同中方增进政治互信，加强安全合作。土中合作潜力巨大，土方坚定支持“一带一路”建设，希望双方在“一带一路”框架内加强贸易、投资、金融、能源、汽车制造、基础设施、第五代移动通信、智慧城市等领域合作，增进在教育、文化、科研等领域交流。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为埃尔多安举行欢迎仪式。杨洁篪、吉炳轩、王毅、夏宝龙、何立峰等参加。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)