李克强出席2019年夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞

7月2日，国务院总理李克强在大连出席2019年夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。

新华社记者 刘卫兵摄

本报大连7月2日电 （记者王金海、白阳）国务院总理李克强2日上午在大连出席2019年夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。

李克强表示，夏季达沃斯论坛在中国已经举办了13年。当初设立夏季达沃斯论坛时，新一轮产业革命正在兴起，全球化步伐在加快，新业态、新技术、新商业模式层出不穷。当时确定了新领军者这一主题，并且延续至今，仍然具有现实意义，当年诸多成长型企业已成长为“参天大树”。我们就是要让各类市场主体，让大企业和成长型企业同台竞技，公平竞争，共同发展。

李克强表示，在当前国际形势下，本次论坛深入研讨经济全球化问题，有很强的现实针对性。在上周举行的二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席深刻阐述了中国关于经济全球化的立场和主张，再次表明愿与国际社会一道引导经济全球化朝正确方向发展。

李克强指出，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，总体上各国都从中受益。在经济全球化条件下产生的新一轮产业革命，不仅使全球产业链、创新链、价值链的联接更加紧密，也有力促进了包容性增长。应坚持经济全球化大方向，促进贸易和投资自由化便利化，同时健全权利公平、机会公平、规则公平的制度安排，实现互利共赢、平衡普惠发展。面对当前世界经济下行压力，要弘扬伙伴精神，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识、形成合力。以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制的权威性和有效性应当得到尊重和维护。

李克强表示，改革开放40多年来，中国积极融入全球分工体系和产业链、创新链、价值链，全面履行开放承诺。面向未来，中国将坚定不移推动全方位对外开放，致力于发展更高水平的开放型经济。我们将深化制造业开放，深化金融等现代服务业开放，稳步推进汇率形成机制改革和资本项目可兑换，进一步自主降低关税总水平，完善对外开放法律法规体系，更大力度保护知识产权。中国对外商投资的开放度、透明度、可预期性会越来越高，整体投资环境会越来越好。

李克强介绍了当前中国经济形势。他指出，今年上半年，中国经济总体平稳、运行在合理区间，经济基本面继续保持稳中向好态势，主要经济指标符合预期。当然，中国经济也面临着新的下行压力。我们对此早有预判、做了充分准备。中国市场规模巨大、人力人才资源丰富、产业配套齐全、新动能快速成长，经济发展有足够的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的趋势不会改变。

李克强强调，下一步，我们将坚定不移抓好发展这个第一要务。深入落实已出台的宏观政策措施，不搞“大水漫灌”式强刺激，不走铺摊子、粗放增长的老路。不断深化改革，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，进一步激发市场主体活力。着力抓好实施更大规模减税降费和“放管服”改革两件大事。进一步放宽市场准入，为各类所有制企业、内外资企业打造一视同仁、公平竞争的市场环境。鼓励金融机构加大对小微企业的信贷投放，支持大企业与中小微企业融通发展、优势互补。大力优化民营经济发展环境，落实好普惠性减税降费等财政支持政策。深入实施创新驱动发展战略，培育壮大发展新动能。坚持实施包容审慎监管，促进新兴产业持续健康发展。深入推进大众创业万众创新，不断增强经济创新力和竞争力。促进经济发展与民生改善良性互动，瞄准民生的痛点和堵点，提升人民生活水平，使改革发展成果更好惠及人民群众。

现场嘉宾对李克强的致辞多次致以热烈掌声。致辞后，李克强还就中国宏观经济等回答了提问。

世界经济论坛主席施瓦布和保加利亚总统拉德夫、孟加拉国总理哈西娜、格鲁吉亚总理巴赫塔泽等政要，以及来自100多个国家和地区的各界代表1900余人与会。

肖捷、何立峰出席。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 03 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)