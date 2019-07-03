习近平主席特使韩长赋出席巴拿马总统权力交接仪式

新华社巴拿马城7月1日电 （记者苏津）习近平主席特使、农业农村部部长韩长赋7月1日在巴拿马出席巴拿马总统权力交接仪式，并于6月30日分别会见巴拿马当选总统科尔蒂索和即将离任的总统巴雷拉。

在会见科尔蒂索时，韩长赋面交习近平主席的亲署贺函，转达习近平主席的诚挚祝贺和良好祝愿，表示中方把巴拿马看作坚定的朋友和值得信赖的伙伴，愿在两国元首共同引领下，推动中巴关系不断迈上新台阶。科尔蒂索请韩长赋转达对习近平主席的诚挚问候，表示巴方将恪守一个中国原则，在相互尊重基础上，推动两国关系平稳健康发展。

在会见巴雷拉时，韩长赋转达了习近平主席的亲切问候，积极评价其为推动两国建交所作的历史性贡献。巴雷拉请韩长赋转达对习近平主席的问候，表示卸任后将一如既往地致力于巴中友好事业，祝愿两国合作不断取得新成就。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 03 版）

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