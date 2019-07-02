李克强分别会见保加利亚总统拉德夫、格鲁吉亚总理巴赫塔泽、世界经济论坛主席施瓦布

本报大连7月1日电 （记者王金海、白阳）国务院总理李克强7月1日下午在大连会见保加利亚总统拉德夫。

李克强表示，今年适逢中保建交70周年，两国关系经得起国际风云变幻考验，始终保持健康稳定发展。习近平主席将同总统先生在北京举行会谈，规划中保关系发展。中方愿同保方深化传统友好，推进互利合作，密切人文交流，推动两国关系向更高水平迈进。双方要加强发展战略对接，按照双向开放的原则，推进贸易、投资、农业、科技等领域合作。中方愿同保方继续加强在中国—欧盟、中国—中东欧框架内的交流与合作。今年4月，“中国—中东欧国家全球伙伴中心”正式揭牌，中方愿同各方抓紧推进后续工作，助力中国—中东欧国家经贸、投资合作，维护多边主义和自由贸易。

拉德夫表示，中国是保加利亚重要合作伙伴。保方愿同中方扩大贸易、投资、科技、人文等合作，希望尽早与中方开通直航。保方愿积极参与中国—中东欧国家合作。

王毅、肖捷、何立峰参加会见。

本报大连7月1日电 （记者白阳、胡婧怡）国务院总理李克强7月1日下午在大连会见格鲁吉亚总理巴赫塔泽。

李克强表示，中格关系在相互尊重、平等相待基础上，持续健康稳定发展。格鲁吉亚是欧亚地区首个同中国建立自贸安排的国家。中方愿将双方发展战略更好相衔接，充分发挥格鲁吉亚地理区位优势，共商共建共享开展“一带一路”合作。我们愿在平等互利基础上扩大相互投资，本着公开透明、平等竞争等商业原则，加强互联互通和基础设施建设，深化人文领域交流互鉴，不断促进两国民众的相互了解和友谊。

巴赫塔泽祝贺新中国成立70周年。他表示，格中高层交往密切，政治互信牢固。格方积极支持共建“一带一路”，欢迎中方企业扩大对格投资，愿同中方扩大双边贸易规模，密切人文等领域合作，实现互利共赢。

王毅、肖捷、何立峰参加会见。

本报大连7月1日电 （记者白阳、尚凯元）国务院总理李克强7月1日下午在大连会见世界经济论坛主席施瓦布。

李克强表示，中国与世界经济论坛的合作同中国改革开放几乎同步进行，双方开展了富有成效的合作，助力了中国改革开放事业，也为讨论全球经济治理提供了重要平台。中方愿同世界经济论坛深化伙伴关系，在多个平台拓展合作。抓住新一轮工业革命的机遇，不断提升夏季达沃斯论坛水平，为世界新领军者开创一片新天地，共同维护多边主义和自由贸易，维护开放包容的世界经济体系。

施瓦布表示，过去40年世界经济论坛同中方合作良好，感谢中方给予的大力支持。论坛致力于实现可持续发展目标，高度重视同中方的合作，愿同中方一道推动双方合作不断迈上新台阶，更好服务中国的发展。

王毅、何立峰参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 03 版）

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