习近平六月四次出访，高频率元首外交亮点纷呈

29日下午，结束出席在日本大阪举行的二十国集团领导人第十四次峰会后，国家主席习近平回到北京。回顾即将结束的六月，习近平主席已经四次踏出国门，对俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和朝鲜四个国家进行国事访问，并出席上合、亚信和G20三场国际峰会以及圣彼得堡国际经济论坛。在国际峰会间隙，习近平还出席了多场双边会见和多边会晤。这一个月之内，习近平出访的行程之密、节奏之快、活动之多相当少见。高频率的元首外交记录着大国领导人忙碌的身影，也见证着中国外交的新作为和新突破。

△6月5日，国家主席习近平乘专机抵达莫斯科开始对俄罗斯进行国事访问。

新时代

说到六月份的中国外交，“新时代”是其中的一大关键词，中国与一些国家的双边关系已步入新时代。

6月5日，习近平主席开始对俄罗斯进行国事访问。这次访问过程中，双方达成的一项重要成果就是两国元首签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。这份联合声明在两国建交70周年这一重要年份，赋予双边关系新的定位和内涵：中俄关系实现提质升级，步入了更高水平、更大发展的新时代。发展新时代的中俄关系，习近平还提出四点建议：要始终以互信为基石，筑牢彼此战略依托；要着力深化利益交融，拉紧共同利益纽带；要大力促进民心相通，夯实世代友好的民意基础；要更加担当有为，携手维护世界和平安宁。

△6月5日，中俄两国元首签署两份联合声明。

6月20日，习近平主席开始对朝鲜进行国事访问。在与金正恩会谈和会见时，习近平表示，今年是中朝建交70周年，在两党两国关系发展史上具有承前启后、继往开来的重要意义。当前，中朝关系已经进入新的历史时期。面对国际和地区形势深刻复杂演变，双方要加强高层交往，为中朝关系发展引领航向。希望双方共同努力，落实好此访达成的各项共识，将新时代中朝关系发展蓝图一步一步转化为美好现实。

6月27日，习近平主席抵达日本大阪出席G20领导人峰会。当天，习近平会见日本首相安倍晋三时指出，今年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入令和时代。我们要共同致力于构建契合新时代要求的中日关系，使中日关系成为维护世界和平、促进共同发展的重要积极因素。

新突破

习近平主席在六月的这几次出访，见证了中国与多个国家之间双边关系的高水平。访问期间，中方与所在国签署了多项合作文件，取得一系列丰硕成果，将中国与这些国家之间的双边关系推向新的高度。此外，在一些双边会见活动上，还取得不少突破。

访问俄罗斯期间，习主席和普京总统签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》。这份声明体现出中俄的担当精神和两国战略协作的积极效应，在当前具有特殊重要意义。在与普京会谈时，习近平指出，双方要增进战略沟通和协作，加大在涉及彼此核心利益问题上的相互支持。普京则提到，俄方愿向中方提供充足的油气能源，愿增加对华出口大豆等农产品。

△6月27日，习近平主席在日本大阪会见日本首相安倍晋三。

习主席在会见安倍晋三时，双方就发展中日关系达成十点共识。安倍代表日本政府邀请习近平主席明年春天对日本进行国事访问，以推动两国关系更上层楼，习主席原则上接受邀请。

G20大阪峰会期间，在会见美国总统特朗普时，习主席指出，中美两国虽然存有一些分歧，但双方利益高度交融，合作领域广阔，不应该落入所谓冲突对抗的陷阱，而应相互促进、共同发展。关于经贸问题，习近平强调，从根本上讲，中美经贸合作的本质是互利双赢。在涉及中国主权和尊严的问题上，中国必须维护自己的核心利益。特朗普则表示，“我对中国没有敌意，希望两国关系越来越好。”美方将不再对中国出口产品加征新关税。双方均表示，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

△6月29日，习近平主席和美国总统特朗普在大阪举行会晤。

高规格

六月份的外访，还有一大亮点就是，习主席每到一处都受到高规格的接待和礼遇，这也从一个侧面反映出中国的国际影响力在不断扩大，中国外交理念得到各方认同，中国外交作为受到各方点赞。

习近平主席本次对俄罗斯进行国事访问期间，普京总统在克里姆林宫乔治大厅为习近平举行了隆重欢迎仪式。在圣彼得堡，普京邀请习近平共同乘船游览涅瓦河，两人共同登上曾打响十月革命第一炮的阿芙乐尔号巡洋舰，听取有关历史介绍。随后，两国元首来到冬宫继续长谈。习近平还接受了圣彼得堡国立大学授予的名誉博士学位。在俄期间，习近平出席的几乎所有主要活动，普京都共同出席。另外，值得一提的是，6月15日，在塔吉克斯坦首都杜尚别，普京亲自前往习近平下榻宾馆，当面向习主席祝贺66岁生日。

△6月6日，国家主席习近平被圣彼得堡国立大学授予名誉博士学位。

6月12日，习近平主席抵达吉尔吉斯斯坦首都比什凯克时，吉总统热恩别科夫亲自前往机场迎接，并举行隆重欢迎仪式。期间，习近平被授予吉尔吉斯斯坦国家最高奖章“玛纳斯”一级勋章。

△6月13日，习近平被授予“玛纳斯”一级勋章。

6月14日，习近平主席抵达塔吉克斯坦首都杜尚别时，塔总统拉赫蒙也亲自前往机场迎接。期间，习近平被授予塔吉克斯坦国家最高勋章“王冠勋章”。

△6月15日，习近平被授予“王冠勋章”。

对朝鲜的这次访问，更是创下多个“第一次”。习近平主席和夫人彭丽媛抵达朝鲜首都平壤时，朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主亲自前往机场迎接并举行隆重的欢迎仪式。当天，平壤有25万多民众涌上街头，热烈欢迎习近平来访。在锦绣山太阳宫广场，习近平接受朝鲜党政领导干部和平壤市民代表致敬，这是外国领导人首次在锦绣山太阳宫广场接受致敬。期间，习近平还来到朝鲜劳动党中央本部，接受朝鲜劳动党中央全体政治局委员和候补委员致敬。在20日当晚的大型团体操和艺术演出中，朝鲜三大乐团首次同台献艺，以高规格礼遇欢迎“最尊重的中国贵宾”。习近平主席夫妇在朝的主要活动，金正恩夫妇全程陪同，反映了朝鲜对这次访问的重视和中朝关系的高水平。

△习近平抵达平壤开始对朝鲜进行国事访问。

大举措

习主席六月的四次出访，出席了三场国际峰会和一场国际经济论坛。在这些多边场合，习主席给出了中方对国际形势的最新判断，并向国际社会传递出中方奉行多边主义、捍卫多边贸易体制、倡导开放合作互利共赢的坚定立场。特别值得一提的是，习主席在G20大阪峰会上还宣布了中国推进对外开放的重大举措。

△6月7日，习近平主席出席圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。

在出席圣彼得堡国际经济论坛时，习主席强调，全球化是历史大势，中国是全球化最坚定的倡导者和维护者之一。当前世界上出现的一些逆全球化动向只不过是全球化潮流中激起的几朵浪花，阻挡不住全球化大潮。全球化出现的问题，反映的是全球治理的滞后。解决这些问题，要坚持以开放为导向，坚定维护多边贸易体制。中国致力于做国际社会的建设者而不是破坏者，做架桥者而不是挖沟者。

6月14日，在吉尔吉斯斯坦举行的上合峰会上，习主席提出要把上合组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范。面对日益增多的全球性挑战，习主席强调，我们要展现应有的国际担当，坚持共商共建共享的全球治理观，维护以联合国为核心的国际体系，促进多边主义和自由贸易，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

6月15日，在塔吉克斯坦举行的亚信峰会上，习主席发表重要讲话强调，要建设互敬互信、安全稳定、发展繁荣、开放包容、合作创新的亚洲。中国将坚定走和平发展道路，坚持开放共赢，坚定践行多边主义，同各方共同创造亚洲和世界的美好未来。

△6月28日，习近平主席出席G20大阪峰会并发表重要讲话。

在G20大阪峰会上，习主席除了传递中国立场和中国声音之外，还宣布了中方推进对外开放重大举措，包括进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇和大力推动经贸谈判五个方面。具体来说，中方即将发布2019年版外资准入负面清单，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放，新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，加快探索建设海南自由贸易港进程；进一步自主降低关税水平，努力消除非关税贸易壁垒，大幅削减进口环节制度性成本等等。这些举措表明，中国扩大开放的承诺绝不是空头支票，中方推进建设开放型世界经济的努力有切实行动。

六月份的元首外交虽然繁忙但也充实，体现了中国在国际舞台上的主动担当和积极作为，有力地向国际社会传递了中国声音，也收获了实实在在的成果。

（编辑：刘虹）

(责编：曹昆)