为世界经济和全球治理把准航向

“二十国集团是国际经济合作主要论坛。作为世界主要经济体领导人，我们有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。”6月28日，习近平主席在二十国集团领导人峰会上发表重要讲话引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席的重要讲话显示出中国致力于维护多边主义和自由贸易的决心，为世界经济和全球治理指明方向。中国进一步推出若干重大举措，展示出扩大对外开放的姿态，将为世界提供新的发展机遇。

“中国在维护多边主义方面所作的努力有目共睹”

当前，经济全球化遇到一些曲折，世界面临着如何完善全球治理的时代命题。习近平主席指出，二十国集团应该继续发挥引领作用，确保世界经济开放、包容、平衡、普惠发展。

南非贸易和工业部部长易卜拉欣·帕特尔表示，单边主义正在拖累本已脆弱的全球经济，二十国集团需要发挥多边体系的优势来应对挑战。习近平主席在讲话中提出，二十国集团有责任“在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向”。帕特尔非常赞赏中国致力于推动全球贸易合作，促进包容发展的态度，认为这对提振信心至关重要。

“我注意到，二十国集团领导人杭州峰会召开以来，习近平主席在多个场合的讲话都聚焦经济全球化，大力倡导合作共赢，这是对世界经济发展规律的科学把握。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目主任乔治·佐戈普鲁斯说，世界各国应该放眼长远，摒弃单边主义和战略短视，通过开放合作为世界经济可持续发展注入活力。

美利坚大学国际关系学院教授赵全胜表示，习近平主席在讲话中提出的重大举措，是中国继续深化改革的重要步骤，展示了中国推动全球经济复苏的坚定决心，也是中国为完善全球经济治理所作出的贡献。

非洲领导力研究院高级研究员、南非大学教授谭哲理表示，习近平主席的讲话体现了构建人类命运共同体的理念，二十国集团应该根据现有的世贸组织规则，平等协商，把握好全球经济的方向。“中国在维护多边主义方面所作的努力有目共睹，单边主义和保护主义在国际舞台上注定不会成功。”

“重大举措展示了中国推动全球经济复苏的决心”

古往今来，人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流。习近平主席在讲话中指出，要以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩列举了中国致力于扩大开放的举措，表示习近平主席的讲话体现了中国进一步推动国际经贸合作的意愿。

泰国泰华农民银行研究中心主任召瓦表示，近年来，中国对全球经济增长贡献率超过30%。“一系列对外开放的重大举措展示了中国推动全球经济复苏的决心，将为各国企业进入中国市场创造有利环境，中国和其他国家的合作将得到全面深化。”

日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示，习近平主席在讲话中提出，中国将进一步开放市场，主动扩大进口。这些措施将更好地把全世界与中国这个最大的消费市场连接起来。中国的开放举措为世界经济作出了巨大的贡献。

土耳其—中国商业发展与友好协会主席阿德南表示，中国扩大对外开放，为建立更加公正合理的国际经济秩序发挥了示范作用。

“中国方案有助于解决国际贸易争端，让世界经济保持活力”

当前，中国经济稳中向好，国内生产总值增速连续多年保持在6%以上的合理区间。习近平主席在讲话中指出，中国将进一步开放市场，主动扩大进口，持续改善营商环境，全面实施平等待遇，大力推动经贸谈判。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任哈桑·贾韦德表示，当前世界经济发展面临的不确定性增多，中国作用正变得越来越重要。习近平主席的讲话体现了中国的责任感和大国担当，为国际社会提供了解决问题的中国方案。通过“一带一路”倡议，中国不仅带动了发展中国家的基础设施建设，还推动了不同国家间互联互通，促进了世界的和平与发展。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·科尔特斯表示，习近平主席的讲话体现出推动全球合作、实现世界持久和平繁荣的理念，是中国智慧为世界作出的巨大贡献。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳认为，习近平主席的讲话中多次提到“创新”和“开放”两个关键词，对于当下许多国家突破发展瓶颈至关重要。“中国继续向世界传递进一步深化对外开放的决心，提出的重大措施能让世界经济享受到中国发展带来的实惠。中国方案有助于解决国际贸易争端，让世界经济保持活力。”

巴西智库瓦加斯基金会研究员夏华声表示，作为全球第二大经济体，中国经济稳中向好对全球经济意义重大。长期以来，中国一直是经济全球化和贸易自由化的坚定捍卫者，此次习近平主席提出的重大举措覆盖多个方面，特别是持续改善营商环境和全面实施平等待遇，向外界发出了开放合作的最强音。

（本报北京、约翰内斯堡、布鲁塞尔、华盛顿、曼谷、东京、安卡拉、伊斯兰堡、墨西哥城、里约热内卢6月30日电 记者杨迅、吕强、万宇、任彦、吴乐珺、胡泽曦、孙广勇、刘军国、王传宝、丁雪真、刘旭霞、张远南）

《 人民日报 》（ 2019年07月01日 03 版）

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