习近平同美国总统特朗普举行会晤

新华社大阪6月29日电（记者陈贽 霍小光 骆珺）国家主席习近平29日同美国总统特朗普在大阪举行会晤。两国元首就事关中美关系发展的根本性问题、当前中美经贸摩擦以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为下阶段两国关系发展定向把舵，同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

当地时间6月29日上午，国家主席习近平同美国总统特朗普在日本大阪举行会晤。 新华社记者 鞠鹏 摄

习近平指出，中美关系是世界上最重要的双边关系之一。回顾中美建交以来的40年，国际形势和两国关系都发生了巨大变化，但一个基本的事实始终未变，那就是中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。当前，中美关系遇到一些困难，这不符合双方利益。中美两国虽然存有一些分歧，但双方利益高度交融，合作领域广阔，不应该落入所谓冲突对抗的陷阱，而应相互促进、共同发展。总统先生多次表示，希望搞好中美关系；你还表示百分之百地赞同双方要相互尊重、互惠互利。这是我们应该牢牢把握的正确方向。双方要按照我同总统先生确定的原则和方向，保持各层级交往，加强各领域合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

特朗普表示，很高兴同习近平主席再次会面。我对2017年对中国的访问仍然记忆犹新，那是我最愉快的一次出访。我亲眼看到了非常了不起的中华文明和中国取得的非常伟大的成就。我对中国没有敌意，希望两国关系越来越好。我珍视同习近平主席保持良好的关系，愿意和中国加强合作。特朗普表示，美方将和中方按照两国元首确定的原则和方向，努力工作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的美中关系，并表示相信美中元首此次会晤将有力推动美中关系发展。

关于经贸问题，习近平强调，从根本上讲，中美经贸合作的本质是互利双赢。中美双方存在巨大利益交集，两国应该成为合作好伙伴，这有利于中国，有利于美国，也有利于全世界。中方有诚意同美方继续谈判，管控分歧，但谈判应该是平等的，体现相互尊重，解决各自合理关切。在涉及中国主权和尊严的问题上，中国必须维护自己的核心利益。作为世界前两大经济体，中美之间的分歧终归是要通过对话磋商，寻找彼此都能接受的办法解决。

习近平强调，中方希望美方公平对待中国企业和中国留学生，保证两国企业经贸投资正常合作和两国人民正常交流。

特朗普表示，美方希望通过协商，妥善解决两国贸易平衡，为两国企业提供公正待遇。美方将不再对中国出口产品加征新关税。希望中方能从美国增加进口。美方愿同中方达成彼此都可接受的贸易协议，这将具有历史意义。

当地时间6月29日上午，国家主席习近平同美国总统特朗普在日本大阪举行会晤。 新华社记者 谢环驰 摄

两国元首同意，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

特朗普表示，中国有很多非常优秀的学生。我一直欢迎中国留学生来美国留学。

习近平阐述了中国政府在台湾问题上的原则立场。特朗普表示，我重视中方在台湾问题上的关切，美方继续奉行一个中国政策。

习近平重申了中方在朝鲜半岛问题上的原则立场，表示中方支持美朝领导人保持对话接触，希望美朝双方显示灵活，相向而行，尽快重启对话，找到解决彼此关切的办法。中方愿为此继续发挥建设性作用。特朗普表示，美方重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿同中方保持沟通协调。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰，以及美国国务卿蓬佩奥、财政部长姆努钦等多位政府高级官员出席。

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