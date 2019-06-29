换个视角看G20领导人大阪峰会——习主席的“小多边”会晤时间

新华社大阪6月28日电 关注二十国集团（G20）领导人大阪峰会的话，你可能已经注意到，6月28日这天，在出席峰会全会之外，习近平主席还有不少其他重要日程，其中“小多边”会晤占了不小的比例——

中非领导人会晤、金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤……

为什么要出席这些会晤？会晤有何重要意义？习近平主席在会上谈了些什么？一起来看看——

中非领导人会晤

28日一早举行的这次中非领导人会晤，是一场“在客场举行的主场活动”。会晤由习近平主席主持，与会的外方领导人包括中非合作论坛前任非方共同主席国南非总统拉马福萨、非洲联盟轮值主席国埃及总统塞西、中非合作论坛现任非方共同主席国塞内加尔总统萨勒和联合国秘书长古特雷斯。

6月28日，国家主席习近平在大阪主持中非领导人会晤。中非合作论坛前任非方共同主席国南非总统拉马福萨、非洲联盟轮值主席国埃及总统塞西、中非合作论坛现任非方共同主席国塞内加尔总统萨勒和联合国秘书长古特雷斯出席。新华社记者 庞兴雷 摄

从与会非方领导人身份不难看出，此次会晤与推动中非整体合作有关。

6月28日，国家主席习近平在大阪主持中非领导人会晤。新华社记者 庞兴雷 摄

会上，习近平主席指出，无论国际形势如何变化，无论个别势力如何干扰，中非合作共赢、共同发展的初心不会改变，中非携手构建更加紧密的命运共同体的决心不会动摇。

习近平主席就中非合作提出三点主张——要做共赢发展的先行者、开放合作的引领者、多边主义的捍卫者。

好朋友、好伙伴、好兄弟。中国同非洲合作的诚意与行动，实实在在、有目共睹。

从“十大合作计划”到“八大行动”，再到共建“一带一路”，在习近平主席亲自推动下，中非命运共同体的纽带越拉越紧。

中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议三天前才在北京开完，首届中非经贸博览会昨天又在湖南长沙开幕，习近平主席向这两个活动分别发去贺信。中非合作水平可见一斑。

6月28日，国家主席习近平在大阪主持中非领导人会晤。新华社记者 庞兴雷 摄

“感谢中方长期以来为支持非洲发展作出的积极贡献”“赞赏中国从不干涉别国内政”“希望其他国家能以中国为榜样，帮助非洲发展，提供发展资金，提高非洲发展水平”……

大阪会晤期间，非方领导人真诚的话语道出了非洲国家的共同心声。

当日与会的联合国秘书长古特雷斯用“至关重要”一词评价中国为促进非洲发展发挥的积极作用，承诺全力支持和参与中非合作和非洲自身发展，支持在“一带一路”、中非合作论坛框架内的合作。

大阪会晤是中非领导人在G20领导人峰会期间首次举行这种类型的会晤，但相信不会是最后一次。

金砖国家领导人会晤

不少人知道，大阪峰会是习近平主席连续第七次出席或主持G20领导人峰会。其实，这也是他连续第七次在G20领导人峰会期间出席或主持金砖国家领导人会晤。

早在2013年9月，习近平主席首次出席G20领导人峰会时，就在圣彼得堡同巴西、俄罗斯、印度、南非领导人举行了金砖国家领导人非正式会晤。

澳大利亚布里斯班、土耳其安塔利亚、中国杭州、德国汉堡、阿根廷布宜诺斯艾利斯……在G20领导人峰会期间举行“会外会”已经形成惯例，成为金砖国家凝聚在重大问题上的共识、加强团结合作、推动峰会取得积极成果的重要平台，在金砖国家领导人年度会晤之外开辟了又一有效的沟通渠道。

6月28日，金砖国家领导人会晤在大阪举行。国家主席习近平、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨出席。新华社记者 李涛 摄

28日的会晤中，习近平主席同巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨围绕金砖伙伴关系、全球治理、科技创新合作等深入交换意见，达成广泛共识。

6月28日，金砖国家领导人会晤在大阪举行。新华社记者 李涛 摄

习近平主席在会上提出三点倡议——加强金砖战略伙伴关系，推动完善全球治理，深化各领域务实合作，为金砖国家进一步加强团结合作指明方向。

金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是G20重要成员。在单边主义、保护主义抬头的国际背景下，各国就G20领导人峰会议程交换意见、协调立场，维护新兴市场国家和发展中国家利益，重要意义不言而喻。

“要加强协调，更加积极主动发挥领导作用，维护多边主义，维护基于规则的国际贸易体系，推动基于相互尊重的公正、可持续的发展和贸易模式，制定更加平衡的国际贸易谈判议程……”

“要更加展现我们团结合作的战略价值，坚定维护发展中国家的发展权利，提高新兴经济体和发展中国家在国际事务中的地位……”

金砖国家领导人发出的共同声音，世界一定会清楚听到。

中俄印领导人会晤

相较于G20领导人峰会期间的金砖国家领导人会晤，中俄印领导人会晤机制要更“年轻”一些——始于2018年布宜诺斯艾利斯峰会期间。

6月28日，国家主席习近平在大阪出席中俄印领导人会晤，同俄罗斯总统普京、印度总理莫迪就当前国际形势、重大国际和地区问题、三方合作深入交换意见。新华社记者 谢环驰 摄

28日会晤时，习近平主席同普京总统、莫迪总理就当前国际形势、重大国际和地区问题、三方合作深入交换意见。

习近平主席指出，当前，保护主义、单边主义抬头严重影响全球格局稳定，拖累世界经济增长，也对新兴市场国家和广大发展中国家赖以生存的国际秩序带来不容忽视的负面影响。中国、俄罗斯、印度应该展现应有的国际担当，维护三国以及国际社会根本利益和长远利益。

普京总统、莫迪总理分别表达了反对单边主义和保护主义，维护多边主义和国际法、国际规则的立场。

6月28日，国家主席习近平在大阪出席中俄印领导人会晤，同俄罗斯总统普京、印度总理莫迪就当前国际形势、重大国际和地区问题、三方合作深入交换意见。新华社记者 谢环驰 摄

三国领导人一致同意，继续维护好、利用好、发展好中俄印合作机制，为促进地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。

中俄印都是有重要影响力的大国，互为重要战略合作伙伴，拥有广泛共同利益和相似发展目标。当前形势下，中俄印三国的共同发展和密切合作，成为世界格局演变中越来越重要的稳定性和确定性力量。

当今世界正经历百年未有之大变局。习近平主席曾用三个“前所未有”概括这种大变局——

新兴市场国家和发展中国家的崛起速度之快前所未有，新一轮科技革命和产业变革带来的新陈代谢和激烈竞争前所未有，全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有。

细心的读者一定发现这个“巧合”——习近平主席28日出席的这三场“小多边”会晤都是在新兴市场国家和发展中国家间举行的。

G20是国际经济合作主要论坛，利用G20领导人峰会的机会加强沟通协调，巩固新兴市场国家和发展中国家团结，推动各方就实现更均衡的全球治理达成新的共识，正是举行这一系列会晤的要义所在。（记者：刘华、蒋国鹏、沈红辉；编辑：唐志强、王沛）

(责编：燕勐、杨牧)