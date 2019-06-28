李克强同荷兰首相吕特、联合国前秘书长潘基文共同出席全球适应中心中国办公室揭牌仪式

新华社北京6月28日电（记者郑明达）国务院总理李克强27日晚在人民大会堂同荷兰首相吕特、联合国前秘书长潘基文共同出席全球适应中心中国办公室揭牌仪式。

包括荷兰、中国等17国于2018年联合发起成立全球适应委员会，旨在推动国际社会提高适应气候变化力度和加强伙伴关系，帮助气候脆弱型国家提升适应能力，实现可持续发展目标。全球适应中心是全球适应委员会的执行机构。

李克强在致辞中表示，应对气候变化这一全球性挑战，既是国际社会的共识，也是中国经济转型升级的需要。作为世界上最大的发展中国家，中国始终把发展作为第一要务，实现现代化还须付出持续努力。我们根据自身国情实施积极应对气候变化的国家战略，愿继续履行应尽的国际责任和义务，并在南南合作框架下为其他发展中国家，特别是小岛国提高应对能力提供力所能及的帮助。

李克强指出，应对气候变化必须坚持多边主义，强调国际合作，减缓与适应并重。在致力于减缓的同时，发达国家应当为发展中国家适应气候变化提供资金、技术等方面的帮助，共同为落实《巴黎协定》、加快全球适应气候变化进程作出不懈努力。

吕特表示，荷中两国在应对气候变化方面开展了良好合作。荷方愿同中方一道，加强同全球适应委员会的合作，促进各国经验、技术等交流，共同采取行动，为应对气候变化作出更大努力。

潘基文表示，气候变化没有国界，只有通过全球协作，共同采取行动，才能保护大家共有的未来世界。全球适应中心将继续同各国政府、社会、私营部门加强合作，推动形成有效应对气候变化的合力，促进全球实现可持续发展。

全球适应委员会主席由联合国前秘书长潘基文担任，生态环境部部长李干杰担任中方委员。

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