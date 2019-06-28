习近平会见南非总统拉马福萨

新华社大阪6月28日电（记者黄尹甲子）国家主席习近平28日在大阪会见南非总统拉马福萨。

习近平强调，中方愿不断深化中南政治互信和务实合作。双方要在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互支持，加强共建“一带一路”倡议、中非合作论坛北京峰会“八大行动”同南非政府未来五年行动计划对接，深化产能、基础设施建设、人力资源开发、数字经济、高新技术等领域合作。中方愿同南方分享在消除贫困等方面的经验，为南方实现发展目标提供支持。

习近平指出，中南两国都是重要发展中大国。中方愿同南方加强沟通协作，共同维护多边主义，维护国际公平正义，维护好中南和发展中国家共同利益。

拉马福萨表示，祝贺中华人民共和国成立70周年，祝愿中国发展取得新的更大成就。南方珍视南中全面战略伙伴关系，感谢中国长期以来的宝贵支持，愿同中方加强治国理政经验交流，将自身发展同共建“一带一路”紧密对接。南非同样主张国与国之间应当平等和相互尊重，反对在国际贸易中的单边主义和霸凌行径，支持中方维护自身正当权益。南方欢迎并支持华为等中国企业在南投资经营，愿同中方密切在二十国集团、金砖国家等多边框架内的沟通协调。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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