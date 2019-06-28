习近平出席金砖国家领导人会晤

新华社大阪6月28日电（记者李建敏 郝薇薇）金砖国家领导人会晤28日在大阪举行。国家主席习近平、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨出席。五国领导人围绕金砖伙伴关系、全球治理、科技创新合作等深入交换意见，达成广泛共识。金砖国家机制轮值主席国巴西总统博索纳罗主持会晤。

习近平指出，当前，国际形势正处于一个复杂严峻时期。世界经济总体保持增长，但不确定性不稳定性显著增加。金砖国家应该扎扎实实做好自己的事，增强发展韧性和抵御外部风险的能力。同时，我们要加强团结合作，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，努力营造良好国际环境。

第一，加强金砖战略伙伴关系。在第二个10年，五国领导人应该发挥战略引领作用，把握好金砖合作正确方向，推动金砖合作继续行稳致远。我们要在联合国、二十国集团、世界贸易组织等多边机制框架内加强政策协调。要推进“金砖+”合作，同其他新兴市场国家和发展中国家共谋发展振兴。

第二，推动完善全球治理。金砖国家要坚定支持多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序、以联合国为核心的国际体系，倡导共商共建共享，反对非法单边制裁和“长臂管辖”。我们应该旗帜鲜明反对保护主义，捍卫世界贸易组织核心价值和基本原则，积极推动国际社会落实联合国2030年可持续发展议程和应对气候变化《巴黎协定》，弘扬国际合作主旋律。

第三，深化各领域务实合作。我们要平衡推动金砖经济、政治安全、人文交流三大领域合作，加快建设金砖新工业革命伙伴关系、“创新金砖”网络、未来网络研究院等务实合作项目，提升金砖国家竞争力。要深度参与全球创新合作，共同倡导互利共赢，营造开放、公平、非歧视性的有利环境，让包括新兴市场国家和发展中国家在内的各个国家及其企业参与科技创新并从中受益。

习近平强调，让我们继续相互支持、相互帮助，一起为五国人民的美好生活、为构建人类命运共同体作出不懈努力。

与会各国领导人表示，当今世界充满着不确定性，国际社会面临单边主义和保护主义抬头、国际贸易规则和世界贸易组织受到削弱和破坏、发展包容性亟待加强等挑战。金砖国家要加强协调，更加积极主动发挥领导作用，维护多边主义，维护基于规则的国际贸易体系，推动基于相互尊重的公正、可持续的发展和贸易模式，制定更加平衡的国际贸易谈判议程，为促进共同繁荣和世界经济增长发挥更大作用。金砖国家要更加展现我们团结合作的战略价值，坚定维护发展中国家的发展权利，提高新兴经济体和发展中国家在国际事务中的地位。金砖国家要加强在数字经济、能源、金融等领域合作，更好地抵御外部风险。应当推动二十国集团领导人峰会将发展作为重点议题，落实对非洲发展援助的承诺。

会晤发表了联合新闻公报。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会晤。

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