习近平会见联合国秘书长古特雷斯

新华社大阪6月28日电（记者刘华 商洋）国家主席习近平28日在大阪会见联合国秘书长古特雷斯。

习近平指出，中国始终支持多边主义，支持联合国在国际事务中发挥积极作用。形势越是复杂严峻，越要彰显联合国的权威和作用。我们要推动全世界在联合国旗帜下，实现更大团结和进步。中国将继续以实际行动支持联合国和秘书长的工作。

习近平表示，当前，国际形势复杂和动荡一面有所上升，海湾地区局势尤为敏感，面临战与和的十字路口。中国一贯站在和平一边，反对战争。各方要保持冷静克制，加强对话协商，共同维护地区和平稳定。

习近平指出，二十国集团领导人大阪峰会要充分考虑全球发展需要，对外传递正确信号。中方赞赏秘书长先生为推动国际社会合作应对气候变化作出的努力，愿推动联合国气候行动峰会取得积极成果。

古特雷斯表示，当前国际形势正处在关键时刻，贸易领域和海湾形势出现紧张，世界面临促进多边主义、遵守法制意愿不足的情况。越是这样的时刻，越应当发挥联合国的作用。联合国赞赏中国长期以来对联合国的支持，高度评价中国在推动朝鲜半岛问题政治解决、应对气候变化、推进可持续发展等方面作出的重要贡献。中国提出的“一带一路”倡议对促进全球发展、特别是帮助非洲发展十分重要。联合国希望中国在国际事务中发挥更多领导力，愿给予最全面的支持和配合。联合国愿同中国共同努力，更好发挥全球治理应有的作用，使遵循多边主义成为国际社会主流。

丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加会见。

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