李克强同荷兰首相举行会谈

本报北京6月27日电 （记者赵成）国务院总理李克强6月27日下午在人民大会堂同来华进行工作访问的荷兰首相吕特举行会谈。

李克强表示，荷兰以贸易立国，向海而生，素有开放传统，是最早承认新中国的西方国家之一。近年来，中荷关系蓬勃发展，合作持续推进。中方愿同荷方加强各层级交往，巩固政治互信，深挖合作潜力，密切在国际和地区事务中的沟通协调，推动两国关系再上新台阶。

李克强指出，荷兰是中国在欧盟第二大贸易伙伴，双方合作前景广阔。当前世界不稳定不确定因素增多，我们愿同荷方加强发展战略对接，扩大双向开放，为双方企业营造公开透明、一视同仁的营商环境，推动世界经济持续增长。加强贸易、投资、创新、清洁能源、农业、第三方市场等重点领域合作，更好实现互利共赢。

李克强强调，中方高度重视发展同欧盟的关系，坚定支持欧洲一体化进程，愿共同落实好中欧领导人会晤成果，加快投资协定谈判，如期达成地理标志协定，深化各领域合作，共同维护多边主义和自由贸易，推动包容发展，维护和平与稳定。

吕特表示，荷中高层交往密切。李总理去年成功访问荷兰，为双边关系发展注入新动力。当前国际经济贸易面临下行压力，荷方愿同中方一道加强合作，坚持多边主义，共同维护国际秩序。荷方愿积极促进欧中关系发展。

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