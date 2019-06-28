习近平会见日本首相安倍晋三

六月二十七日，国家主席习近平在大阪会见日本首相安倍晋三。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报大阪6月27日电 （记者岳林炜、刘军国）国家主席习近平27日在大阪会见日本首相安倍晋三。

习近平指出，当今世界正经历百年未有之大变局，全球治理体系深刻重塑，国际格局加速演变。中日两国拥有越来越多共同利益和共同关切。今年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入令和时代。我们要共同致力于构建契合新时代要求的中日关系，使中日关系成为维护世界和平、促进共同发展的重要积极因素。

习近平强调，双方要始终恪守中日四个政治文件确立的各项原则，践行中日“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识，增进互信，推动中日关系始终沿着和平、友好、合作的正确轨道持续向前发展。要深化经贸、投资、第三方市场、科技创新等广泛领域合作，打造新的合作增长点，积极引领区域经济一体化。我们欢迎日本企业积极扩大对华合作，分享中国发展新机遇。共建“一带一路”倡议为中日互利合作开辟了广阔天地，欢迎日方积极参与。双方要拉紧人文纽带，加强两国青少年交流，促进两国民众相知相亲。我赞同年内启动中日高级别人文交流磋商机制。要通过对话协商建设性管控矛盾分歧，加强外交和安全领域对话，构建建设性双边安全关系。希望日方恪守迄今共识和承诺，妥善处理好历史等敏感问题，共同维护东海和平稳定。中日应该加强在国际和地区事务中的沟通、协调、合作，共同应对全球性挑战，推动全球治理更加公正合理。中方支持日方办好二十国集团领导人大阪峰会，期待峰会发出维护多边主义和自由贸易的明确声音，为世界经济发展注入稳定预期和动力。

安倍表示，热烈欢迎习近平主席来日本出席二十国集团领导人大阪峰会，感谢中方对日方办会的支持，愿同中方加强合作，推动峰会取得积极成果。

安倍表示，日中关系重回正常发展轨道，我对此感到高兴。日方愿遵守《日中和平友好条约》等两国间重要政治文件，并本着“化竞争为协调、互为合作伙伴、互不构成威胁”的共识，同中方继续共同努力，构建符合新时代要求的日中关系，并确保其长期稳定发展。两国要保持密切高层交往和对话，我代表日本政府邀请习近平主席明年春天对日本进行国事访问，以推动两国关系更上层楼。日方希望扩大两国在经贸、投资、金融、创新等领域合作，愿为双方企业相互提供公平、开放、透明、非歧视的市场环境。要鼓励两国民间友好交流，办好今年青少年交流促进年，增进国民感情。日方愿同中方一道，妥善处理有关敏感问题，有效管控东海等方面的矛盾分歧。面对各种全球化问题和挑战，各国应携手应对。日方重视中方发挥的重要作用，期待同中方加强沟通和合作，维护自由公平的贸易体制，为促进世界和平稳定承担更大责任。

双方还就朝鲜半岛局势等问题交换了看法。安倍表示，日方高度赞赏习近平主席日前访问朝鲜，认为这次访问为推动半岛和平稳定发挥了重要建设性作用。

会见后，安倍为习近平举行欢迎晚宴。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 01 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)